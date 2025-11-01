Free Electricity Connection: राजस्थान में इस स्कीम के तहत हजारों लोगों को मिलेंगे फ्री बिजली कनेक्शन, जानिए कब शुरू होगा काम

Photo- Patrika
Free Electricity Connection: रावतभाटा। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों में जल्द ही बिजली पहुंचेगी। इसके लिए डिस्कॉम स्तर पर सर्वे का काम जारी है। डिस्कॉम के अन्तर्गत आने वाले सर्किलों में 24392 बिजली कनेक्शन करना प्रस्तावित है। हालांकि इसके लिए अभी सर्वे का काम जारी है। अगले माह के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है।
केन्द्र सरकार की ओर से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण और जलापूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से जनजाति के लोगों के घरों तक निशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके तहत डिस्कॉम स्तर पर सर्वे के लिए टेण्डर किया गया है। फर्म को जहां कनेक्शन किए जाने है उनकी सूची उपलब्ध कराई गई है। संबंधित फर्म अब उन घरों को सर्वे कर रही है। साथ ही वहां तक बिजली कैसे पहुंचाई जाएगी इसके लिए भी प्लानिंग की गई है।
सर्वे आदि काम का पूरा होने पर रिपोर्ट डिस्कॉम को सौंपी जाएगी। इसके पश्चात कनेक्शन आदि का काम शुरू किया जाएगा। यह कार्य नवम्बर माह के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके तहत चित्तौड़गढ़ जिले में 4602 कनेक्शन दिए जाना प्रस्तावित है।
चित्तौड़गढ़ सर्किल के अन्तर्गत आने वाले बेगूं में 41 कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी प्रकार रावतभाटा में 2710, चिग्राम में 49, सावा में 91, डूंगला में 60, मंगरोल में 1495, निम्बाहेड़ा शहर सबडिवीजन में 156 कनेक्शन दिए जाना प्रस्तावित है। उक्त अभियान के तहत जिले के 88 गांवों में 4602 जनजाति के घरों में कनेक्शन दिए जाना प्रस्तावित है।
अजमेर डिस्कॉम के अन्तर्गत उक्त योजना के अन्तर्गत 24392 जनजाति के लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन फ्री उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 70.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत दिए जाने वाले कनेक्शन के लिए सर्वे किया गया है। जिले में सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन पुन: क्रॉस चैक करवाया जा रहा है, जिससे कोई भी जनजाति का घर कनेक्शन के बिना नहीं छूटे। डिस्कॉम स्तर पर सर्वे का काम पूरा होने के बाद अगले माह के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है। इसमें निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
