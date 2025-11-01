Free Electricity Connection: राजस्थान में इस स्कीम के तहत हजारों लोगों को मिलेंगे फ्री बिजली कनेक्शन, जानिए कब शुरू होगा काम

धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत दिए जाने वाले कनेक्शन के लिए सर्वे किया गया है। जिले में सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन पुन: क्रॉस चैक करवाया जा रहा है, जिससे कोई भी जनजाति का घर कनेक्शन के बिना नहीं छूटे। डिस्कॉम स्तर पर सर्वे का काम पूरा होने के बाद अगले माह के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है। इसमें निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।