Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Free Electricity Connection: राजस्थान में इस स्कीम के तहत हजारों लोगों को मिलेंगे फ्री बिजली कनेक्शन, जानिए कब शुरू होगा काम

Free Electricity Connection: धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को फ्री बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Santosh Trivedi

Nov 01, 2025

free electricity formula

Photo- Patrika

Free Electricity Connection: रावतभाटा। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों में जल्द ही बिजली पहुंचेगी। इसके लिए डिस्कॉम स्तर पर सर्वे का काम जारी है। डिस्कॉम के अन्तर्गत आने वाले सर्किलों में 24392 बिजली कनेक्शन करना प्रस्तावित है। हालांकि इसके लिए अभी सर्वे का काम जारी है। अगले माह के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है।

केन्द्र सरकार की ओर से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण और जलापूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से जनजाति के लोगों के घरों तक निशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके तहत डिस्कॉम स्तर पर सर्वे के लिए टेण्डर किया गया है। फर्म को जहां कनेक्शन किए जाने है उनकी सूची उपलब्ध कराई गई है। संबंधित फर्म अब उन घरों को सर्वे कर रही है। साथ ही वहां तक बिजली कैसे पहुंचाई जाएगी इसके लिए भी प्लानिंग की गई है।

सर्वे आदि काम का पूरा होने पर रिपोर्ट डिस्कॉम को सौंपी जाएगी। इसके पश्चात कनेक्शन आदि का काम शुरू किया जाएगा। यह कार्य नवम्बर माह के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके तहत चित्तौड़गढ़ जिले में 4602 कनेक्शन दिए जाना प्रस्तावित है।

जिले में इतने कनेक्शन प्रस्तावित

चित्तौड़गढ़ सर्किल के अन्तर्गत आने वाले बेगूं में 41 कनेक्शन दिए जाएंगे। इसी प्रकार रावतभाटा में 2710, चिग्राम में 49, सावा में 91, डूंगला में 60, मंगरोल में 1495, निम्बाहेड़ा शहर सबडिवीजन में 156 कनेक्शन दिए जाना प्रस्तावित है। उक्त अभियान के तहत जिले के 88 गांवों में 4602 जनजाति के घरों में कनेक्शन दिए जाना प्रस्तावित है।

70.50 करोड़ रुपए होंगे खर्च

अजमेर डिस्कॉम के अन्तर्गत उक्त योजना के अन्तर्गत 24392 जनजाति के लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन फ्री उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 70.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

पुन: करवा रहे सर्वे, जल्द होगा काम शुरू

धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत दिए जाने वाले कनेक्शन के लिए सर्वे किया गया है। जिले में सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन पुन: क्रॉस चैक करवाया जा रहा है, जिससे कोई भी जनजाति का घर कनेक्शन के बिना नहीं छूटे। डिस्कॉम स्तर पर सर्वे का काम पूरा होने के बाद अगले माह के अंत तक काम शुरू होने की उम्मीद है। इसमें निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

  • सत्यनारायण आमेरिया, एक्सइएन, प्रोजेक्ट चित्तौडगढ़ सर्कल, अजमेर डिस्कॉम

ये भी पढ़ें

Madan Dilawar: आंटी जी केवल 2000 ही तो मांग रहा हूं… महिला की शिकायत पर मंत्री म​दन दिलावर ने तुरंत लिया एक्शन
कोटा
fir madan dilawar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 04:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Free Electricity Connection: राजस्थान में इस स्कीम के तहत हजारों लोगों को मिलेंगे फ्री बिजली कनेक्शन, जानिए कब शुरू होगा काम

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओडिशा से राजस्थान में गांजा तस्करी; जुड़े हैं चित्तौड़-भीलवाड़ा के तार, ​पुलिस ने किया रैकेट का खुलासा

क्राइम

Rajasthan: बेमौसमी बारिश से किसानों का काला सोना डूबा, करनी पड़ेगी दोबारा बुवाई

खास खबर

राजस्थान में अजयराज हत्याकांड: सीन रि-क्रिएट में आरोपी बोला, सबसे पहले विनोद गुर्जर ने चलाई गोली

चित्तौड़गढ़

Rajasthan: सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पीटीएम, बच्चे चखेंगे श्रीकृष्ण भोग

चित्तौड़गढ़

Rajasthan : बेटियों के लिए CBSE की सौगात, सिंगल गर्ल चाइल्ड की छात्रवृत्ति हुई दोगुनी, आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

CBSE gift for Rajasthan daughters single girl child scholarship doubled
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.