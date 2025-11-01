रामगंजमंडी. देवली में आयोजित शिविर में जनसुनवाई करते शिक्षा मंत्री। Photo- Patrika
रामगंजमंडी (कोटा)। निकट के देवली खुर्द ग्राम पंचायत में देवली खुर्द और धरनावद पंचायत के ग्रामीण सेवा शिविर का संयुक्त रूप से आयोजन हुआ। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान देवली खुर्द गांव निवासी कमला बाई पत्नी जगदीश तथा पिंकी ने विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता संतोष कुमार पुत्र चुन्नी लाल पर अवैध वसूली का आरोप लगाया।
कमला बाई ने मंत्री दिलावर को बताया कि संतोष उसके घर आया और बताया कि प्रधानमंत्री आवास में मेरा मकान का नाम आ गया है, यह कहकर दो हजार रुपए की मांग की। महिला ने कहा कि तुम ग्राम सचिव नहीं हो? ग्राम सचिव को मैं पहचानती हूं। इस पर संतोष कुमार ने महिला से कहा कि वह ग्राम सचिव से ऊपर का अधिकारी है। एक- दो दिन में किस्तें डलवा दूंगा।
महिला ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। इस पर संतोष ने कहा कि आंटी जी मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, केवल 2 हजार ही मांग रहा हूं। वहीं मौके पर मौजूद कनिष्ठ अभियंता ने आरोप नकारते हुए कहा कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं, वो कभी उनसे नहीं मिला।
अन्य महिलाओं ने भी कनिष्ठ अभियंता पर झूठ बोलने के आरोप लगाते हुए कमला बाई का समर्थन किया। कमला बाई ने बच्चों की सौगंध खाते हुए अपने आरोप दोहराते हुए कनिष्ठ अभियंता संतोष के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
महिला ने राशन कार्ड दिखाते हुए आरोपी द्वारा की गई एंट्री भी दिखाई। मंत्री दिलावर ने बिजली विभाग का रजिस्टर मंगाकर राइटिंग का मिलान किया तथा रामगंजमंडी थाना अधिकारी मनोज सिकरवार को बुलाकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने देवली खुर्द ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में देवली खुर्द वासियों की मांग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवली खुर्द में इंटरलॉकिंग के लिए 10 लाख की राशि विधायक कोष से देने की स्वीकृति दी।
मंत्री दिलावर ने बिशनिया खेड़ी में माताजी मंदिर से सरकारी स्कूल तक इंटरलॉकिंग सडक निर्माण के लिए 6 लाख रुपए विधायक कोष से देने की स्वीकृति दी।
मंत्री दिलावर ने समग्र शिक्षा अभियान (समसा) से देवली खुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 नवीन अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण की घोषणा की। भावपुरा में खेल मैदान की 5 बीघा जमीन की चारदीवारी के लिए 3 लाख देने की घोषणा की। हरिपुरा के राजपूत मोहल्ले में नाला निर्माण हेतु 10 लाख रुपए विधायक कोष से देने की स्वीकृति दी।
धरनावद पंचायत में 10 आवासीय पट्टे दिए गए, खाद्य सुरक्षा में 15 तथा प्रधानमंत्री आवास में 14 के नाम जोड़े गए। देवली खुर्द में पट्टे 5 दिए गए। खाद्य सुरक्षा में 14, प्रधानमंत्री आवास में 30 नाम पात्र पाए गए। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एक जारी किया गया। शिविर में कुल 159 आवेदन प्राप्त हुए।
देवली खुर्द में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में सचिन पुत्र बाला राम निवासी जगपुरा ने पत्नी के साथ उपस्थित होकर मंत्री को लिखित शिकायत दी कि धरनावद ग्राम पंचायत के राशन डीलर सचिन पुत्र देवराज ने तीन साल पहले उसके कच्चे मकान पर चद्दर डलवाने के नाम पर 5 हजार रुपए ले लिए।
फॉर्म भरने के नाम पर राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पास बुक ली। तीन साल बाद भी चद्दर नहीं डलवाई और पैसे भी नहीं लौटा रहा है। पैसे मांगने पर मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। इस पर मंत्री दिलावर ने रामगंजमंडी थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
