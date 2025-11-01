कमला बाई ने मंत्री दिलावर को बताया कि संतोष उसके घर आया और बताया कि प्रधानमंत्री आवास में मेरा मकान का नाम आ गया है, यह कहकर दो हजार रुपए की मांग की। महिला ने कहा कि तुम ग्राम सचिव नहीं हो? ग्राम सचिव को मैं पहचानती हूं। इस पर संतोष कुमार ने महिला से कहा कि वह ग्राम सचिव से ऊपर का अधिकारी है। एक- दो दिन में किस्तें डलवा दूंगा।