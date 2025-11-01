खाद्य सुरक्षा योजना: पात्र नहीं होने के बावजूद राशन उठाने वालों पर अब गिरेगी गाज, 860 अपात्रों को नोटिस, मचा हड़कंप

झुंझुनूं। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र होने के बावजूद सस्ती दर पर सरकारी गेहूं का फायदा लेने वालों पर अब गाज गिरने वाली है। जिला रसद विभाग की ओर से इन अपात्रों से अब 30.57 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हिसाब से वसूली होगी। विभाग की ओर से वसूली की सुगबुगाहट के साथ ही सस्ती दर पर गेहूं लेने वालों में अब हड़कंप मंच गया है। लंबे समय बाद अब जिले में गिव-अप अभियान का असर दिखने लगा है। क्योंकि रसद विभाग ने उन लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है, जो अपात्र होने के बावजूद सस्ती दर पर गेहूं का राशन ले रहे थे।