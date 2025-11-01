Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

खाद्य सुरक्षा योजना: पात्र नहीं होने के बावजूद राशन उठाने वालों पर अब गिरेगी गाज, 860 अपात्रों को नोटिस, मचा हड़कंप

झुंझुनूं जिले में अब तक अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) से हटाने का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। जिले में 16 हजार 200 राशन कार्डों में 1 लाख 37 हजार 789 यूनिट्स को खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया गया है।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Nov 01, 2025

Food Security Scheme

पत्रिका फाइल फोटो

झुंझुनूं। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र होने के बावजूद सस्ती दर पर सरकारी गेहूं का फायदा लेने वालों पर अब गाज गिरने वाली है। जिला रसद विभाग की ओर से इन अपात्रों से अब 30.57 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हिसाब से वसूली होगी। विभाग की ओर से वसूली की सुगबुगाहट के साथ ही सस्ती दर पर गेहूं लेने वालों में अब हड़कंप मंच गया है। लंबे समय बाद अब जिले में गिव-अप अभियान का असर दिखने लगा है। क्योंकि रसद विभाग ने उन लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है, जो अपात्र होने के बावजूद सस्ती दर पर गेहूं का राशन ले रहे थे।

…नहीं तो वसूली होगी

अधिकारियों की मानें तो अब तक 860 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह वह आंकड़ा है, जो पात्र नहीं होने के बावजूद अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा रखा था। इन लोगों को 31 अक्टूबर तक योजना से स्वेच्छा से नाम हटाने के निर्देश दिए गए थे। 31 अक्टूबर तक जिन्होंने नाम हटा लिए वे लोग वसूली से बच जाएंगे। जिन्होंने निर्धारित दिए गए टाइम में नाम नहीं हटाएं हैं, अब उनसे वसूली होगी।

1 लाख 37 हजार से अधिक अपात्र हट चुके

जिले में अब तक अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से हटाने का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। जिले में 16 हजार 200 राशन कार्डों में 1 लाख 37 हजार 789 यूनिट्स को खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही योजना का लाभ मिल सके।

मंत्री के दौरे के बाद आई तेजी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अभियान की धीमी गति पर झुंझुनूं कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली थी। जिसमें अभियान को लेकर उन्होंने असंतोष जताया था। मंत्री के दौरे के दौरान 91 हजार अपात्र लोग स्वेच्छा से गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा चुके थे। राज्य भर में 36 लाख से अधिक लोग गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से अपना नाम हटवा चुके हैं।

वास्तविक जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा फायदा

जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि अपात्र होने के बावजूद भी लोग फायदा उठा रहे थे। जबकि जिले में हजारों ऐसे पात्र परिवार हैं। जिन्हें अब भी इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि गिव अप अभियान का मुय उद्देश्य पात्रता की जांच के साथ-साथ पारदर्शिता लाना है। जिनका आर्थिक स्तर सरकारी मापदंडों से ऊपर है, वे स्वयं योजना से नाम हटवाएं ताकि गरीब परिवारों को पर्याप्त खाद्यान्न मिल सके।

विभाग लगातार निगरानी रख रहा है और अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ नियमों के अनुसार सत कार्रवाई की जाएगी। जनता के सहयोग से यह अभियान सफल बनेगा और जरूरतमंदों तक ही खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचेगा। जिन अपात्रों ने सस्ती दर पर राशन के गेहूं उठाएं हैं, अब उनसे 30.57 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी।

डॉ. निकिता राठौड़, डीएसओ झुंझुनूं

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 02:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / खाद्य सुरक्षा योजना: पात्र नहीं होने के बावजूद राशन उठाने वालों पर अब गिरेगी गाज, 860 अपात्रों को नोटिस, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : ‘ड्रैगन फ्रूट से कमाई होगी दोगुनी…’, राजस्थान के झुंझुनूं जिले का किसान बना मिसाल, जानिए बहुत कुछ

Dragon Fruit Earnings Double Rajasthan Jhunjhunu district farmer sets an example know more
झुंझुनू

हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया हत्याकांड में बड़ा खुलासा: हार्डकोर बदमाशों को छिपाने और भगाने के दो मददगार गिरफ्तार

Dennis Bawaria murder case
झुंझुनू

Bulldozer Action: झुंझुनूं के 3 गांवों में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, सरकारी जमीन पर बने 29 पक्के मकान ध्वस्त

Jhunjhunu-Bulldozer-Action
झुंझुनू

Jhunjhunu Blast: दुकान का शटर खोलते ही जोरदार धमाका, उछलकर 20 फीट दूर गिरा; बेटे की मौत से परिवार में मचा कोहराम

Jhunjhunu-Blast
झुंझुनू

Rajasthan Overbridge: राजस्थान में यहां फोरलेन ओवरब्रिज का काम शुरू, जाम से मिलेगी मुक्ति

Four-lane-overbridge
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.