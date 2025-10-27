Patrika LogoSwitch to English

Winter Schedule: जयपुर एयरपोर्ट से 13 नई फ्लाइट्स की शुरुआत, पहली बार भूटान-वियतनाम के लिए शुरू होंगी उड़ानें

Jaipur Airport: जयपुर एयरपोर्ट पर रविवार से विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। 37 शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। पहले दिन 13 नई फ्लाइट्स शुरू हुईं। इस बार जयपुर से भूटान और वियतनाम के लिए भी सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जुड़ेंगी।

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 27, 2025

Jaipur Airport Winter Schedule

जयपुर एयरपोर्ट से 13 नई फ्लाइट्स की शुरुआत (पत्रिका फाइल फोटो)

Jaipur Airport: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार से विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। नए शेड्यूल के तहत अब जयपुर से 37 शहरों के लिए हवाई संपर्क जुड़ गया है। पहले ही दिन यहां से 13 नई फ्लाइट्स की शुरुआत हुई।


विशेष बात यह है कि इस बार जयपुर से भूटान और वियतनाम के बीच भी पहली बार सीधी उड़ानें शुरू होंगी। हालांकि, भूटान एयरवेज और वियतनाम एयरलाइंस ने फिलहाल अपना संचालन शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन दोनों को विंटर शेड्यूल में शामिल किया गया है।


माना जा रहा है कि इनकी उड़ानें अगले महीने से शुरू होंगी। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, इस विंटर शेड्यूल में कुल 37 शहरों के लिए 86 उड़ानें संचालित होंगी। इससे हर दिन जयपुर से औसतन 173 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी।


फिलहाल, रविवार से 76 फ्लाइट्स का संचालन शुरू हुआ है, जिनमें 13 नई उड़ानें शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि जयपुर से जैसलमेर और जोधपुर के लिए भी उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई हैं।


ये नई फ्लाइट हुईं शुरू


एयर इंडिया एयरलाइंस : मुंबई सुबह 8:15 बजे, दिल्ली दोपहर 1:55 बजे, दिल्ली सुबह 8:30 बजे, दिल्ली दोपहर 1:40 बजे और दिल्ली शाम 4:55 बजे।


इंडिगो एयरलाइंस : गुवाहाटी सुबह 6:40 बजे, चेन्नई सुबह 10 बजे, जैसलमेर सुबह 9:20 बजे, जोधपुर सुबह 10:30 बजे, अहमदाबाद शाम 6:20 बजे, गोवा शाम 7:40 बजे और हैदराबाद रात 8:25 बजे।


एयर इंडिया एक्सप्रेस : बेंगलूरु सुबह 11:20 बजे।


ये इंटरनेशनल फ्लाइट होंगी शुरू


एयरलाइंस डेस्टिनेशन : भूटान एयरवेज पारो (भूटान) और वियतनाम एयरलाइंस हनोई (वियतनाम)।


ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो रहीं संचालित


एअर इंडिया एक्सप्रेस-दुबई-रात 1:10 बजे, स्पाइसजेट दुबई-सुबह-9:40 बजे, एतिहाद एयरलाइन अबूधाबी-तड़के-3:15 बजे, एयर अरेबिया शारजाह-सुबह-4:45 बजे, एयर एशिया कुआलालंपुर-रात- 10:50 बजे और थाई एयर एशिया बैंकॉक-रात-11:10 बजे।

Published on:

27 Oct 2025 07:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Winter Schedule: जयपुर एयरपोर्ट से 13 नई फ्लाइट्स की शुरुआत, पहली बार भूटान-वियतनाम के लिए शुरू होंगी उड़ानें

