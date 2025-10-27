Winter Schedule: जयपुर एयरपोर्ट से 13 नई फ्लाइट्स की शुरुआत, पहली बार भूटान-वियतनाम के लिए शुरू होंगी उड़ानें



विशेष बात यह है कि इस बार जयपुर से भूटान और वियतनाम के बीच भी पहली बार सीधी उड़ानें शुरू होंगी। हालांकि, भूटान एयरवेज और वियतनाम एयरलाइंस ने फिलहाल अपना संचालन शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन दोनों को विंटर शेड्यूल में शामिल किया गया है।