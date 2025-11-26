Special Tribute for Dharmendra : IFFI 2025 में इस दिन दिवंगत एक्टर धर्मेंद को दी जाएगी स्पेशल श्रद्धांजलि, शोले की स्क्रीनिंग रद्द

एनएफडीसी (नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश मगदुम ने पीटीआई को बताया है कि हमें सोमवार को धरम जी के निधन की दुखद खबर मिली। इसलिए आयोजकों ने ये निर्णय लिया है कि हम फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को स्पेशल श्रद्धांजलि देंगे। बता दें, वेव्स फिल्म बाजार में भी धरम जी के सम्मान में और आत्मा की शांति के लिए 01 मिनट का मौन भी रखा गया था। अब 28 नवंबर को क्लोजिंग सेरेमनी पर इफ्फी की ओर से स्पेशल ट्रिब्यूट दिया जाएगा।