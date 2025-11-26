Special Tribute for Dharmendra : IFFI 2025 में इस दिन दिवंगत एक्टर धर्मेंद को दी जाएगी स्पेशल श्रद्धांजलि, शोले की स्क्रीनिंग रद्द

वेव्स फिल्म बाजार में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने की फाइल फोटो | Photo - IFFI 2025
Special Tribute for Dharmendra at IFFI 2025 : दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-इफ्फी 2025 में खास तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस फिल्म महोत्सव में फिल्म 'शोले' की स्क्रीनिंग होने वाली थी, लेकिन अब आयोजकों ने इसे रद्द कर दिया है। साथ ही इफ्फी के समापन वाले दिन खास तरीके से श्रद्धांजलि देने की घोषणा की गई है।
बुधवार को इफ्फी टीम की ओर से जानकारी दी गई है कि दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के ना रहने का गम है। इसलिए, फिल्म महोत्सव की क्लोजिंग सेरेमनी को एक्टर को खास तरीके से याद किया जाएगा, इसको लेकर तैयारी चल रही है।
एनएफडीसी (नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश मगदुम ने पीटीआई को बताया है कि हमें सोमवार को धरम जी के निधन की दुखद खबर मिली। इसलिए आयोजकों ने ये निर्णय लिया है कि हम फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी में दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को स्पेशल श्रद्धांजलि देंगे। बता दें, वेव्स फिल्म बाजार में भी धरम जी के सम्मान में और आत्मा की शांति के लिए 01 मिनट का मौन भी रखा गया था। अब 28 नवंबर को क्लोजिंग सेरेमनी पर इफ्फी की ओर से स्पेशल ट्रिब्यूट दिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग
धर्मेंद्र