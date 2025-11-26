Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

धर्मेंद्र के जाने से पाकिस्तानी एक्ट्रेस की आंखें हुई नम, 21 साल पुरानी फोटो की शेयर, बोलीं- अपनी धड़कन…

Pakistani Actress Emotional Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन पर पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस ने भावुक पोस्ट किया है। साथ ही एक फोटो भी शेयर की है और हीमैन को सबसे बेस्ट बताया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 26, 2025

Pakistani Actress Reema Khan Emotional Dharmendra Death share photo and said cinema lost its heartbeat

पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने जताया धर्मेंद्र के निधन पर दुख

Pakistani Actress Emotional Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन से पूरा देश सदमे में हैं। वहीं, हीमैन के दुनिया छोड़ने से पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस को भी गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने धर्मेंद्र संग अपनी एक फोटो शेयर कर इमोशनल मैसेज लिखा है। जो तेजी से वायरल हो रहा है।

धर्मेंद्र ने अपने 60 साल के करियर में हिंदी सिनेमा को रोमांस, एक्शन और देसी मिजाज की सादगी से भरे कई यादगार किरदार दिए हैं। उनके जाने से न सिर्फ देश में, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan) के कलाकार भी बेहद दुखी हैं।

धर्मेंद्र के निधन पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने किया भावुक पोस्ट (Pakistani Actress Emotional Dharmendra Death)

धर्मेंद्र के निधन से भारत सहित पाकिस्तानी के सितारे भी गम में हैं। पाकिस्तानी की एक्ट्रेस और टीवी होस्ट रीमा खान (Reema Khan) ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र के लिए एक इमोशनल पोस्ट किया है। साथ ही 2004 में ली गई एक पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए अपनी मुलाकात को याद किया है। भारत में पाकिस्तानी सिलेबस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पहलगाम हमले और बढ़ते तनाव के बाद ब्लॉक किए गए हैं, इसलिए रीमा का यह पोस्ट पाकिस्तानी सिनेमा के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है।

रीना खान ने धर्मेंद्र संग की फोटो शेयर (Reema Khan mourning Dharmendra Death)

रीमा खान ने भावुक होते हुए लिखा कि आज सिनेमा ने अपनी धड़कन खो दी है, लेकिन धर्मेंद्र की रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ेगी। उन्होंने धर्मेंद्र की मेहमान नवाजी और सादगी को अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बताया है। साथ ही उन्होंने जो फोटो पोस्ट की है, उसमें धर्मेंद्र और वह खुद नजर आ रही हैं। इसमें धर्मेंद्र ने सफेद शर्ट पहनी हुई है और वह काफी यंग भी नजर आ रहे हैं। दोनों की इस फोटो को फैंस भी लाइक कर रहे हैं।

रीना खान के अलावा कई और पाकिस्तानी सितारों ने दी श्रद्धांजलि

पाकिस्तानी एक्ट्रेस रीमा खान के अलावा महिरा खान, राहत फतेह अली खान और अदनान सिद्दीकी ने भी धर्मेंद्र को याद किया है। अदनान ने लिखा कि धर्मेंद्र कैमरे के सामने इतने सहज थे कि लगता था स्क्रीन उनके लिए ही बनी हो। माहिरा खान ने भी उनकी तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

धर्मेंद्र की ये है आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र, हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े और सबसे पसंद किए जाने वाले सितारों में से एक थे। अपने आखिरी समय तक वह फिल्मों में काम करते रहे। उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' होगी, जिसमें वह शहीद अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाते नजर आएंगे। यह फिल्म अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा अभिनीत है, जो 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने वाली है।

26 Nov 2025 11:11 am

26 Nov 2025 11:01 am

