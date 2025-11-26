धर्मेंद्र के जाने से पाकिस्तानी एक्ट्रेस की आंखें हुई नम, 21 साल पुरानी फोटो की शेयर, बोलीं- अपनी धड़कन…

Pakistani Actress Emotional Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन से पूरा देश सदमे में हैं। वहीं, हीमैन के दुनिया छोड़ने से पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस को भी गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने धर्मेंद्र संग अपनी एक फोटो शेयर कर इमोशनल मैसेज लिखा है। जो तेजी से वायरल हो रहा है।



धर्मेंद्र ने अपने 60 साल के करियर में हिंदी सिनेमा को रोमांस, एक्शन और देसी मिजाज की सादगी से भरे कई यादगार किरदार दिए हैं। उनके जाने से न सिर्फ देश में, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan) के कलाकार भी बेहद दुखी हैं।