धर्मेंद्र ने ICU से इस एक्टर के निधन पर जताया था दुख, उनकी पत्नी को फोन कर बोले थे- जल्द ही…

निकितन ने बताया कि जब उनके पिता और 'महाभारत' फेम अभिनेता पंकज धीर का निधन हुआ था, तब धर्मेंद्र ने खुद आईसीयू (ICU) से उनके परिवार को फोन करके उन्हें संभाला था। निकितन ने धर्मेंद्रऔर हेमा मालिनी के साथ अपने पिता की तीन तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने लिखा, "जब मेरे डैड का निधन हुआ, धरम अंकल ने ICU से मेरी मॉम को फोन किया था। प्रेम और संवेदनाएं भेजीं थीं। उन्होंने कहा था कि वह जल्द ही घर लौट आएंगे और सब ठीक हो जाएगा।"