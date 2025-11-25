धर्मेंद्र ने ICU से इस एक्टर के निधन पर जताया था दुख, उनकी पत्नी को फोन कर बोले थे- जल्द ही…

धर्मेंद्र ने ICU से जताया था इस एक्टर के निधन पर शोक
Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री में मातम छाया हुआ है। बड़े-बड़े सितारे उनके और हेमा मालिनी के घर सांत्वना देने पहुंचे रहे हैं। धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है। वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे जिस वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट किया गया था, जब खबर आई कि उनकी हालत ठीक नहीं है उन्हें ICU में रखा गया है तो पूरा बॉलीवुड उन्हें देखने हॉस्पिटल पहुंच गया था।
कुछ समय बाद धर्मेंद्र डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे और रिकवर कर रहे थे। लेकिन अचानक 24 नवंबर को उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। अब ऐसे में फेमस एक्टर निकितन धीर ने धर्मेंद्र के साथ अपनी एक बेहद निजी और भावुक याद शेयर की है। उन्होंने जो बताया फैंस भी उसे सुनकर इमोशनल हो गए।
निकितन ने बताया कि जब उनके पिता और 'महाभारत' फेम अभिनेता पंकज धीर का निधन हुआ था, तब धर्मेंद्र ने खुद आईसीयू (ICU) से उनके परिवार को फोन करके उन्हें संभाला था। निकितन ने धर्मेंद्रऔर हेमा मालिनी के साथ अपने पिता की तीन तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने लिखा, "जब मेरे डैड का निधन हुआ, धरम अंकल ने ICU से मेरी मॉम को फोन किया था। प्रेम और संवेदनाएं भेजीं थीं। उन्होंने कहा था कि वह जल्द ही घर लौट आएंगे और सब ठीक हो जाएगा।"
निकितन ने आगे लिखा, “धर्मेंद्र अंकल हमारे परिवार के बेहद करीब थे और हम उनकी गोद में बड़े हुए हैं। उन्होंने हमेशा हमें प्यार, दुआएं और अपनापन दिया। हमेशा उनकी मुस्कान कमरे को रोशन कर देती थी। उनका आशीर्वाद से भरा हाथ हमेशा हमारे सिर पर रहता। सिनेमा के लिए आपके योगदान के लिए धन्यवाद। हमारे बचपन को खुशियों से भरने के लिए धन्यवाद। आपने हमें दिखाया कि एक असली इंसान कैसा होता है।”
पोस्ट के आखिर में निकितन ने लिखा, "मेरे पिता पंकज धीर हमेशा कहते थे कि इंडस्ट्री का सबसे सफल, सबसे मर्दाना और सबसे विनम्र हीरो अगर कोई है तो वह धरम जी ही हैं। वह उन्हें “सबसे हैंडसम, सबसे सज्जन और सोने जैसे दिल वाला इंसान” कहा करते थे। धरम अंकल आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। धर्मेंद्र जैसा कोई नहीं होगा। पूरे परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। बहुत सारा प्यार और सम्मान… ओम शांति।”
