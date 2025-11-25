Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने ICU से इस एक्टर के निधन पर जताया था दुख, उनकी पत्नी को फोन कर बोले थे- जल्द ही…

Dharmendra News: धर्मेंद्र ने भले ही दुनिया छोड़ दी हो, लेकिन प्यार करने वालों के दिलों में वह हमेशा जिंदा रहेंगे। वह जितने खूबसूरत थे उससे कई गुना ज्यादा उनका व्यवहार लोग पसंद करते थे। खुद हॉस्पिटल में भर्ती होने के बावजूद धर्मेंद्र ने करीबी दोस्त के निधन पर उनकी पत्नी को फोन कॉल कर सब ठीक होने की बात कही थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 25, 2025

Dharmendra had called pankaj dheer wife from icu after his death he expressed his condolences

धर्मेंद्र ने ICU से जताया था इस एक्टर के निधन पर शोक

Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन से पूरी इंडस्ट्री में मातम छाया हुआ है। बड़े-बड़े सितारे उनके और हेमा मालिनी के घर सांत्वना देने पहुंचे रहे हैं। धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है। वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे जिस वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट किया गया था, जब खबर आई कि उनकी हालत ठीक नहीं है उन्हें ICU में रखा गया है तो पूरा बॉलीवुड उन्हें देखने हॉस्पिटल पहुंच गया था।

कुछ समय बाद धर्मेंद्र डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे और रिकवर कर रहे थे। लेकिन अचानक 24 नवंबर को उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। अब ऐसे में फेमस एक्टर निकितन धीर ने धर्मेंद्र के साथ अपनी एक बेहद निजी और भावुक याद शेयर की है। उन्होंने जो बताया फैंस भी उसे सुनकर इमोशनल हो गए।

धर्मेंद्र के निधन पर इमोशनल हुए निकितन धीर (Dharmendra Death)

निकितन ने बताया कि जब उनके पिता और 'महाभारत' फेम अभिनेता पंकज धीर का निधन हुआ था, तब धर्मेंद्र ने खुद आईसीयू (ICU) से उनके परिवार को फोन करके उन्हें संभाला था। निकितन ने धर्मेंद्रऔर हेमा मालिनी के साथ अपने पिता की तीन तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने लिखा, "जब मेरे डैड का निधन हुआ, धरम अंकल ने ICU से मेरी मॉम को फोन किया था। प्रेम और संवेदनाएं भेजीं थीं। उन्होंने कहा था कि वह जल्द ही घर लौट आएंगे और सब ठीक हो जाएगा।"

धर्मेंद्र ने पंकज धीर के निधन पर किया था फोन (Dharmendra payed tribute Pankaj Dheer death)

निकितन ने आगे लिखा, “धर्मेंद्र अंकल हमारे परिवार के बेहद करीब थे और हम उनकी गोद में बड़े हुए हैं। उन्होंने हमेशा हमें प्यार, दुआएं और अपनापन दिया। हमेशा उनकी मुस्कान कमरे को रोशन कर देती थी। उनका आशीर्वाद से भरा हाथ हमेशा हमारे सिर पर रहता। सिनेमा के लिए आपके योगदान के लिए धन्यवाद। हमारे बचपन को खुशियों से भरने के लिए धन्यवाद। आपने हमें दिखाया कि एक असली इंसान कैसा होता है।”

पंकज धीर की पत्नी को धर्मेंद्र ने दी थी सांत्वना (Nikitin Dheer Instagram)

पोस्ट के आखिर में निकितन ने लिखा, "मेरे पिता पंकज धीर हमेशा कहते थे कि इंडस्ट्री का सबसे सफल, सबसे मर्दाना और सबसे विनम्र हीरो अगर कोई है तो वह धरम जी ही हैं। वह उन्हें “सबसे हैंडसम, सबसे सज्जन और सोने जैसे दिल वाला इंसान” कहा करते थे। धरम अंकल आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। धर्मेंद्र जैसा कोई नहीं होगा। पूरे परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। बहुत सारा प्यार और सम्मान… ओम शांति।”

ये भी पढ़ें

धर्मेंद्र के जाने का दर्द सहन नहीं कर पाए अमिताभ बच्चन, रात 2.30 बजे किया रुला देने वाला पोस्ट
बॉलीवुड
Amitabh Bachchan heartbroken dharmendra demise made a tearful post at 2.30 in midnight

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

25 Nov 2025 10:07 pm

Published on:

25 Nov 2025 09:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र ने ICU से इस एक्टर के निधन पर जताया था दुख, उनकी पत्नी को फोन कर बोले थे- जल्द ही…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में क्यों? सामने आई ये बड़ी वजह!

Dharmendra Funeral Update
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन को लेकर किया था खुलासा, लोगों को नहीं हुआ था यकीन

Sholay Movie Story
बॉलीवुड

ऑस्ट्रेलिया में पड़ गए थे अकेले… पेट पालने के लिए धोते थे लोगों की गाड़ियां, मेहनत के दम पर पंजाबी सिंगर-एक्टर ने बनाई पहचान

Punjabi singer Jassi Gill
बॉलीवुड

‘मेरा तलाक हो गया… मुझे कोई एलिमनी नहीं मिली’, 22 साल बाद एक्ट्रेस पूजा बेदी ने तोड़ी चुप्पी

Pooja Bedi Divorce Statement
बॉलीवुड

252 करोड़ ड्रग्स रैकेट में बड़ा एक्शन: सवालों के घेरे में एक्ट्रेस श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर, पार्टी बॉय ओरी का कल है नंबर

252 Crores Drug Case
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.