धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

बॉलीवुड

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में क्यों? सामने आई ये बड़ी वजह!

Dharmendra Funeral: सोशल मीडिया पर फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे हीरो की अंतिम झलक क्यों नहीं दिखाई गई? अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों हुआ? लेकिन देओल परिवार ने इस पर कोई बयान जारी नहीं आया है।

2 min read
मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 25, 2025

Dharmendra Funeral Update

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार। अलविदा… ‘ही-मैन’ (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)

Dharmendra Funeral Update: बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ पद्म भूषण धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन और फिर कुछ ही घंटों के अंदर अंतिम संस्कार उनके फैंस के गले नहीं उतर रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस देओल परिवार को ट्रोल कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि महान अदाकार की अंतिम विदाई में इतनी जल्दी क्यों? क्या थी कोई मजबूरी? क्या था परिवार का भावनात्मक दबाव? दुनिया पूछ रही है। लेकिन देओल परिवार अब तक मौन है। अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले धर्मेंद्र को पद्मभूषण जैसे कई अवॉर्ड्स से भी नवाजा गया। इसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार बिना किसी राजकीय सम्मान के कर दिया गया।

अंतिम संस्कार में चुनिंदा लोग हुए शामिल

धर्मेंद्र पिछले कई महीनों से अस्वस्थ चल रहे थे। 12 नवंबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद वो लगातार घर पर डॉक्टरों की निगरानी में थे। परिवार को पहले ही डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति के बारे में सचेत कर दिया था। सोमवार सुबह अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ी और जुहू स्थित घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद देओल परिवार पूरी तरह टूट गया। सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी सभी सदमे में थे। कुछ दिन पहले धर्मेन्द्र के निधन की अफवाह से भी परिवार मीडिया से गुस्सा था। सनी देओल ने मीडिया के सामने अपना गुस्सा भी जाहिर कर दिया था। करीबी बताते हैं, परिवार उस हालत में नहीं था कि लंबी प्रक्रियाओं या भीड़-भाड़ का सामना कर सके। इस कारण अंतिम संस्कार में भी सिर्फ बेहद चुनिंदा लोग शामिल हुए।

अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों किया गया?

सबसे बड़ा सवाल यह कि अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों किया गया? सूत्रों की मानें तो दो वजहें सामने आई हैं। पहली वजह धर्मेंद्र की पहले से ही इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार सरल और पारिवारिक माहौल में हो। वे नहीं चाहते थे कि उनकी विदाई एक बड़ा इवेंट बन जाए। दूसरी वजह उनके निधन की खबर फैलते ही घर के बाहर भीड़ बढ़ने लगी थी। सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी परिवार ने बिना देर किए अंतिम संस्कार का फैसला लिया। सोशल मीडिया पर फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे हीरो की अंतिम झलक क्यों नहीं दिखाई गई? अंतिम संस्कार इतनी जल्दी क्यों हुआ? लेकिन देओल परिवार ने इस पर कोई बयान जारी नहीं आया है। परिवार के बेहद करीबियों का कहना है कि ये समय शोक का है न कि स्पष्टीकरण देने का।

इन सितारों ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सितारों ने धर्मेन्द्र को श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, धर्मेंद्र के पुराने साथियों ने भावुक संदेश साझा किए। ज्यादातर ने यही कहा कि धर्मेंद्र का जाना एक युग का अंत है। कई कलाकारों ने परिवार के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि अंतिम संस्कार में जल्दबाजी परिवार की भावनात्मक स्थिति को देखते हुए समझ में आती है। धर्मेन्द्र हमेशा कहते थे कि जीवन सादगी से जियो और उसी सादगी से विदा लो। परिवार ने उनकी यही बात निभाई। उनकी अंतिम यात्रा भी साधारण रही। न ड्रम, न शो और न फिल्मी तामझाम। उनकी चिता के साथ सिर्फ परिवार…कुछ करीबी दोस्त…और खामोशी थी।

धर्मेन्द्र देओल भले ही दुनिया से चले गए हों लेकिन वे हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे और अपने अभिनय और व्यक्तित्व की यादों के साथ हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते रहेंगे। देओल परिवार अभी भी शोक में है और तमाम सवालों पर उनका मौन भी उसी शोक का हिस्सा है।

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

25 Nov 2025 09:50 pm

