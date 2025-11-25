धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में क्यों? सामने आई ये बड़ी वजह!

धर्मेंद्र पिछले कई महीनों से अस्वस्थ चल रहे थे। 12 नवंबर को ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद वो लगातार घर पर डॉक्टरों की निगरानी में थे। परिवार को पहले ही डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति के बारे में सचेत कर दिया था। सोमवार सुबह अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ी और जुहू स्थित घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद देओल परिवार पूरी तरह टूट गया। सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी सभी सदमे में थे। कुछ दिन पहले धर्मेन्द्र के निधन की अफवाह से भी परिवार मीडिया से गुस्सा था। सनी देओल ने मीडिया के सामने अपना गुस्सा भी जाहिर कर दिया था। करीबी बताते हैं, परिवार उस हालत में नहीं था कि लंबी प्रक्रियाओं या भीड़-भाड़ का सामना कर सके। इस कारण अंतिम संस्कार में भी सिर्फ बेहद चुनिंदा लोग शामिल हुए।