Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Death Hole : कहानी उस डेथ होल की, जिसके नीचे खड़े होते ही मिनटों में मौत… पत्रिका की टीम ने ग्राउंड पर जाकर देखा वो होल

Death Hole Photos : एक डेथ होल के बारे में जानिए, जिसके ना जाने कितने मौत के घाट उतारे गए। ये गोवा के सबसे पुराना किला में स्थित है। चलिए, हम आपको इस होल की असली फोटो दिखाते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Nov 26, 2025

Death Hole, story of death hole, Reis Magos Fort, Oldest Fort of Goa,

डेथ होल की फोटो | Photo- Patrika

Story of Death Hole :"मौत कब कहां से आ टपके कोई नहीं जानता…", ये लाइन आपने कई बार कही या सुनी होगी! आज हम एक ऐसी डेथ होल की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके नीचे खड़ा होने का मतलब है कि काम तमाम। ये होल बहुत बड़ा नहीं, देखने में एकदम छोटा है। देखकर यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि इसने कईयों की जान ली होगी। आज पत्रिका स्पेशल में हम इस डेथ होल के बारे में विस्तार से जानेंगे। पत्रिका टीम के रवि कुमार गुप्ता ने रीस मैगोस किला (Reis Magos Fort) में इस डेथ को जाकर देखा भी।

532 साल पुराना है ये किला

अमरीन शेख (गोवा की इतिहासकार व टूर गाइड) इसके बारे में बताया, हम जिस डेथ होल की बात कर रहे हैं वो रीस मैगोस किला में है। ये नॉर्थ गोवा के मांडवी नदी के किनारे स्थिति है। ये गोवा का सबसे पुराना किला है। यहीं पर थ्री किंग चर्च भी है जिसे मंदिर तोड़कर बनाने की बात कही जाती है।

इस तरह डेथ होल के जरिए होती थी मौत!

अमरीन कहती हैं कि डेथ होल किला के एंट्री गेट 1 और गेट 2 बीच है। ये इसलिए था कि अगर दुश्मन ने पहला दरवाजा तोड़ दिया तो अगले गेट के पहुंचने से पहले डेथ होल के जरिए उन पर अटैक किया जा सके। इस होल के बारे में दुश्मनों को पता नहीं होता था। पर, किला के अंदर का सैनिक होल से देखकर आक्रमणकारियों पर खौलता तेल डाल देता था या यहीं से गोली चलाई जाती थी। इस तरह से डेथ होल के जरिए आक्रमणकारियों को रोकने का काम होता था।

Reis Magos Fort : किला की सुरक्षा थी तगड़ी

साल 1493 में आदिल शाह सल्तनत, बीजापुर ने पहली बार इसे बनाया था। ये तब मिलिट्री पोस्ट हुआ करता था। आज भी इसकी बनावट को देखकर इस बात को समझा जा सकता है। किले के कोने-कोने पर इस तरह के एरो हेड बने होते थे जिस पर दुश्मनों पर हमला करने के लिए युद्ध उपकरण (कैनिन) लगे होते थे।

बदलते रहा है किला का रूप

ये किला कई बार बना है। पहली बार पुर्तगालियों ने सल्तनत को हराने के बाद कब्जा कर लिया था। साल 1551 में इसे फिर से बनवाया गया था। 1707 में इस किला को लगभग पूरी तरह से बनवाया गया था। ये किला वायरसरायों का निवास भी रह चुका है।

क्रांतिकारियों को रखा जाता था कैद

ये हमारे शहीदों के लिए मौत का किला था। पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले भारतीय क्रांतिकारियों को सजा दिया जाता था। यहां पर बने जेल में उन वीरों को कैद करके रखा जाता था।

Haunted Qila : भटकती है शहीदों की आत्मा

स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां पर कईयों क्रांतिकारियों को पुर्तगालियों ने मौत के घाट उतारा था। आज भी शहीदों की आत्मा किले के अंदर भटकती है। हालांकि, ये दावा कितना सच है इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है।

ये भी पढ़ें

World’s First Vaccine Clinic : ये झोपड़ी नहीं, 230 साल पुराना दुनिया का पहला वैक्सीन क्लिनिक है जनाब
Patrika Special News
worlds first vaccine clinic, Temple of Vaccinia, worlds first vaccine clinic photos, Edward Jenner,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

Updated on:

26 Nov 2025 05:38 pm

Published on:

26 Nov 2025 05:31 pm

Hindi News / Patrika Special / Death Hole : कहानी उस डेथ होल की, जिसके नीचे खड़े होते ही मिनटों में मौत… पत्रिका की टीम ने ग्राउंड पर जाकर देखा वो होल

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

अब बिहार में भी चलेगा यूपी का योगी मॉडल, सम्राट चौधरी ने कर दिया एलान

up anti romeo squad in news samrat chaudhary announces yogi model will implemented in bihar too
लखनऊ

जो बिना डॉ. की सलाह लेते हैं आयुर्वेदिक-होम्योपैथी मेडिसिन, उनके लिए जरूरी खबर

MP News Health Alert
Patrika Special News

ट्रंप का बड़ा ऐलान: मुस्लिम ब्रदरहुड के कई चैप्टर आतंकी संगठन घोषित, जानें क्या है हमास से कनेक्शन !

Muslim Brotherhood Terrorist Designation
विदेश

Mamta Bengal SIR Row: पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP की राह आसान कर सकती हैं ममता की ये 5 चुनौतियां

Bengal election 2026
Patrika Special News

ग्राउंड रिपोर्ट : मंदिर के टूटे पिलर दे रहे गवाही! 525 साल पहले गोवा में यहां था हिंदू टेंपल, चर्च बना पर हो गया ‘शापित’

Haunted Church, Ground Report, Three King Church Goa, 500 year old Hindu Temple In Goa,
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.