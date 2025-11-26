Death Hole : कहानी उस डेथ होल की, जिसके नीचे खड़े होते ही मिनटों में मौत… पत्रिका की टीम ने ग्राउंड पर जाकर देखा वो होल

Story of Death Hole :"मौत कब कहां से आ टपके कोई नहीं जानता…", ये लाइन आपने कई बार कही या सुनी होगी! आज हम एक ऐसी डेथ होल की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके नीचे खड़ा होने का मतलब है कि काम तमाम। ये होल बहुत बड़ा नहीं, देखने में एकदम छोटा है। देखकर यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि इसने कईयों की जान ली होगी। आज पत्रिका स्पेशल में हम इस डेथ होल के बारे में विस्तार से जानेंगे। पत्रिका टीम के रवि कुमार गुप्ता ने रीस मैगोस किला (Reis Magos Fort) में इस डेथ को जाकर देखा भी।