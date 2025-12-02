Ranveer Singh ने मां चामुंडा का किया था अपमान, अब पोस्ट कर मांगी माफी, बोले- मेरा इरादा…

Ranveer Singh Apologies: रणवीर सिंह ने गोवा में आयोजित IFFI 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में 'कांतारा' फिल्म के एक सीन की नकल की थी, जिसके बाद इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक्टर ने कांतारा फिल्म में ऋषभ शेट्टी की तारीफ करते हुए मां चामुंडा को भूत कहा था और उनकी नकल उतारी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। रणवीर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे थे, अब मंगलवार को रणवीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लोगों से माफी मांग ली है।