Ranveer Singh ने मां चामुंडा का किया था अपमान, अब पोस्ट कर मांगी माफी, बोले- मेरा इरादा…

रणवीर सिंह ने मांगी माफी
Ranveer Singh Apologies: रणवीर सिंह ने गोवा में आयोजित IFFI 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में 'कांतारा' फिल्म के एक सीन की नकल की थी, जिसके बाद इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक्टर ने कांतारा फिल्म में ऋषभ शेट्टी की तारीफ करते हुए मां चामुंडा को भूत कहा था और उनकी नकल उतारी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। रणवीर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे थे, अब मंगलवार को रणवीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लोगों से माफी मांग ली है।
रणवीर सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा, "मेरा इरादा फिल्म में ऋषभ शेट्टी की जबरदस्त परफॉर्मेंस को हाईलाइट करना था। मुझे पता है कि उस खास सीन को उस तरह से करने में कितना समय लगेगा, जैसा उन्होंने किया। इसके लिए मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं। मैंने हमेशा अपने देश के हर कल्चर, ट्रेडिशन और विश्वास का बहुत सम्मान किया है। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं"।
दरअसल, बीते शुक्रवार को IFFI 2025 (भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव) की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी की खूब तारीफ की थी और 'कांतारा 3' में काम करने की इच्छा भी जताई थी। इसी दौरान उन्होंने फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की नकल की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जो देखते-देखते ही वायरल हो गया।
सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाए कि रणवीर सिंह ने मंच से 'कांतारा' के जिस सीन की मिमिक्री की, वह सीन चामुंडा देवी के 'दैव' का था। इस सीन की नकल करना और उसे मजाक के तौर पर पेश करना धार्मिक भावनाओं का अपमान माना गया।
सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करने के अलावा, रणवीर सिंह के खिलाफ हिंदू जनजागृति समिति (HJS) ने आधिकारिक शिकायत भी दर्ज कराई थी। समिति ने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने चामुंडा देवी का अपमान किया है और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की गई थी। अभिनेता द्वारा आज सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद यह विवाद अब शांत होने की उम्मीद है।
वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह जल्द ही अपनी आगामी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में हैं, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की रिलीज से पहले रणवीर, 'कांतारा' विवाद में फंस गए थे।
