रणवीर सिंह ने ‘मां चामुंडा को कहा ‘भूत’, चेहरा बनाकर उड़ाया मजाक? वीडियो देख भड़के यूजर्स

रणवीर सिंह का यह वीडियो क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके इस कमेंट को अपमानजनक बताया। लोगों ने कहा कि रणवीर सिंह जिसे 'फीमेल भूत' बता रहे हैं, वह कोई भूत नहीं, बल्कि दैवीय शक्ति और मां चामुंडा देवी का किरदार था। रणवीर के इस बयान को लोगों ने दैव और आस्था का अपमान माना।



एक यूजर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, "भूत..? ये मां देवी का अपमान है।" दूसरे ने लिखा, "रणवीर सिंह को सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए। ये बेतुका था।" तीसरे ने लिखा, "वह कोई भूत नहीं थीं। वह तो खुद देवी थीं। ये कितना अंजान हैं।"