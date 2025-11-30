सनी देओल की जल्द रिश्तदार बनेंगी दीपिका पादुकोण! जानें कौन बनेगा बहन अनीशा का दूल्हा?

सनी देओल और दीपिका पादुकोण बन सकते हैं रिश्तेदार
Deepika Padukone to become in-laws with Sunny Deol relative: धर्मेंद्र के निधन से जहां पूरा परिवार गमगीन हो रखा है। वहीं, एक खुशखबरी भी आ रही है। जल्द सुपरस्टार दीपिका पादुकोण सनी देओल की रिश्तेदार बन सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि दीपिका की छोटी बहन अनीशा पादुकोण की शादी, सनी देओल के एक रिश्तेदार से होने जा रही है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई जानने के लिए बेताब हो उठा कि आखिर कौन है वो लड़का जिससे अनीशा पादुकोण सात फेरे ले सकती हैं।
दरअसल, दीपिका की बहन अनीशा पादुकोण की शादी सनी देओल की बहू दिशा आचार्य के भाई रोहन आचार्य से होने जा रही है। दिशा और रोहन महान फिल्मकार बिमल राय के परिवार से जुड़े हैं। हालांकि, अभी तक पादुकोण परिवार या देओल परिवार की तरफ से इस शादी को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, कथित तौर पर यह घोषणा कुछ ही महीनों में हो सकती है।
दीपिका की छोटी बहन अनीशा , जो पेशे से गोल्फर हैं, आने वाले कुछ महीनों में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन आचार्य से शादी करने जा रही हैं। वहीं अब अनाउंसमेंट न करने का कारण भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सदाबहार अभिनेता और देओल परिवार के मुखिया धर्मेंद्र का हाल ही में 24 नवंबर को निधन हुआ है। इस वजह से हो सकता है कि अभी घोषणा नहीं की जा रही हो। यह खबर अगर सही साबित होती है, तो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, दोनों ही देओल परिवार के रिश्तेदारों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जिससे बॉलीवुड में दो बड़े परिवार आपस में जुड़ जाएंगे।
डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस रिश्ते को पक्का कराने में रणवीर सिंह ने एक अहम किरदार निभाया था। रणवीर सिंह के माता-पिता और रोहन आचार्य के पिता सुमित आचार्य एक-दूसरे के काफी करीब हैं। इसी वजह से रणवीर को यह रिश्ता आगे बढ़ाने में आसानी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहन और अनीशा कई फैमिली गैदरिंग में मिले और जल्द ही एक-दूसरे के करीब आ गए।
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा पादुकोण बेंगलुरु में अपने माता-पिता प्रकाश पादुकोण और उजाला पादुकोण के साथ रहती हैं। खेल के अलावा, अनीशा अपनी बड़ी बहन दीपिका के चैरिटेबल ट्रस्ट 'लिव लव लाफ फाउंडेशन' से भी जुड़ी हुई हैं और इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम करती हैं।
