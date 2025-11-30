Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सनी देओल की जल्द रिश्तदार बनेंगी दीपिका पादुकोण! जानें कौन बनेगा बहन अनीशा का दूल्हा?

Sunny Deol Relative Deepika Padukone: सनी देओल और दीपिका पादुकोण रिश्तेदार होने वाले हैं खबर है कि एक्ट्रेस की बहन अनीशा की शादी सनी देओल के इस खास रिश्तेदार से होने वाली है। आइये जानते हैं कौन होगा दूल्हा...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 30, 2025

Deepika Padukone to become Sunny Deol relative Sister Anisha Wedding With Rohan Acharya Karan deol brother-in-law

सनी देओल और दीपिका पादुकोण बन सकते हैं रिश्तेदार

Deepika Padukone to become in-laws with Sunny Deol relative: धर्मेंद्र के निधन से जहां पूरा परिवार गमगीन हो रखा है। वहीं, एक खुशखबरी भी आ रही है। जल्द सुपरस्टार दीपिका पादुकोण सनी देओल की रिश्तेदार बन सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि दीपिका की छोटी बहन अनीशा पादुकोण की शादी, सनी देओल के एक रिश्तेदार से होने जा रही है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई जानने के लिए बेताब हो उठा कि आखिर कौन है वो लड़का जिससे अनीशा पादुकोण सात फेरे ले सकती हैं।

सनी देओल से क्या है रोहन आचार्य का कनेक्शन? (Deepika Padukone to become in-laws with Sunny Deol relative?)

दरअसल, दीपिका की बहन अनीशा पादुकोण की शादी सनी देओल की बहू दिशा आचार्य के भाई रोहन आचार्य से होने जा रही है। दिशा और रोहन महान फिल्मकार बिमल राय के परिवार से जुड़े हैं। हालांकि, अभी तक पादुकोण परिवार या देओल परिवार की तरफ से इस शादी को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, कथित तौर पर यह घोषणा कुछ ही महीनों में हो सकती है।

आधिकारिक तौर पर नहीं हुई घोषणा (Deepika Padukone’s Sister Anisha Engaged?)

दीपिका की छोटी बहन अनीशा , जो पेशे से गोल्फर हैं, आने वाले कुछ महीनों में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन आचार्य से शादी करने जा रही हैं। वहीं अब अनाउंसमेंट न करने का कारण भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सदाबहार अभिनेता और देओल परिवार के मुखिया धर्मेंद्र का हाल ही में 24 नवंबर को निधन हुआ है। इस वजह से हो सकता है कि अभी घोषणा नहीं की जा रही हो। यह खबर अगर सही साबित होती है, तो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, दोनों ही देओल परिवार के रिश्तेदारों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जिससे बॉलीवुड में दो बड़े परिवार आपस में जुड़ जाएंगे।

रणवीर सिंह ने कराई थी रिश्ते की शुरुआत?

डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस रिश्ते को पक्का कराने में रणवीर सिंह ने एक अहम किरदार निभाया था। रणवीर सिंह के माता-पिता और रोहन आचार्य के पिता सुमित आचार्य एक-दूसरे के काफी करीब हैं। इसी वजह से रणवीर को यह रिश्ता आगे बढ़ाने में आसानी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहन और अनीशा कई फैमिली गैदरिंग में मिले और जल्द ही एक-दूसरे के करीब आ गए।

कौन हैं दीपिका की छोटी बहन अनीशा?

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा पादुकोण बेंगलुरु में अपने माता-पिता प्रकाश पादुकोण और उजाला पादुकोण के साथ रहती हैं। खेल के अलावा, अनीशा अपनी बड़ी बहन दीपिका के चैरिटेबल ट्रस्ट 'लिव लव लाफ फाउंडेशन' से भी जुड़ी हुई हैं और इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम करती हैं।

ये भी पढ़ें

ईशा देओल ने 30 साल की उम्र में की थी सौतेली मां प्रकाश कौर से मुलाकात, बोलीं थी- उन्होंने मुझे…
बॉलीवुड
When Esha Deol visited Dharmendra house first time she met prakash kaur then she revealed what happened

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Updated on:

30 Nov 2025 08:46 am

Published on:

30 Nov 2025 08:45 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सनी देओल की जल्द रिश्तदार बनेंगी दीपिका पादुकोण! जानें कौन बनेगा बहन अनीशा का दूल्हा?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की बेटी अहाना ने बताई थी अपने दिल की बात, कहा- पापा ने सिखाया प्यार से…

धर्मेंद्र की बेटी अहाना ने बताई थी अपने दिल की बात, कहा- पापा ने सिखाया प्यार से…
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन पर फिर छलका अमिताभ बच्चन का दर्द, 5 दिन बाद लिखा- कुछ क्षण…

Amitabh Bachchan heartbroken post after 5 days of Dharmendra Death
बॉलीवुड

एक साथ 3 फिल्मों में काम… 1 लाख की कमाई! फिर क्यों गुमनामी में खो गया यह बाल कलाकार?

Master Raju
बॉलीवुड

57 साल बाद भी इस फिल्म का नहीं है कोई तोड़! ऐसी कल्ट मूवी दोबारा क्यों नहीं बना पाया बॉलीवुड?

Padosan
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने जब अपने पिता के लिए बोली थी ये बात, ‘काश! मेरे बाऊजी मेरे…’

Dharmendra Old Interview
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.