शहीद मेजर मोहित शर्मा पर आधारित है ‘धुरंधर’, माता-पिता नहीं चाहते रिलीज हो फिल्म, सामने आई ये बड़ी वजह!

'धुरंधर' फिल्म का पोस्टर। एक्शन मोड में एक्टर रणवीर सिंह। (इमेज सोर्स: पत्रिका डॉट कॉम)
Dhurandhar Movie Update: शहीद मेजर मोहित शर्मा पर बनी फिल्म ‘धुरंधर’ रिलीज से ठीक पहले विवादों में फंस गई है। 5 दिसंबर, 2025 को थिएटर्स में दस्तक देने वाली इस मोस्ट-अवेटेड फिल्म पर अब खुद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने रोक लगाने की मांग कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका ने फिल्म की रिलीज पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर परिवार क्यों नहीं चाहता कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर आए? चलिए इसकी वजह भी जान लेते हैं।
मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता फिल्म की रिलीज इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि ये फिल्म उनके बेटे की जिंदगी से प्रभावित लगती है और फिल्म को बनाने से पहले फिल्म प्रोड्यूसर्स ने कोई परमिशन नहीं ली। बता दें याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, भारतीय सेना और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पक्षकार बनाया गया है।
‘धुरंधर’ का ट्रेलर आते ही हर किरदार की चर्चा हुई, लेकिन रणवीर सिंह के किरदार पर नहीं। मेकर्स भी इस पर बिल्कुल खामोश हैं, जिससे सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। फिल्म में आर. माधवन का रोल अजीत डोभाल से प्रेरित है, अर्जुन रामपाल पाकिस्तान के कुख्यात इलियास कश्मीरी का किरदार निभा रहे हैं और संजय दत्त पाकिस्तानी एसपी चौधरी असलम के रूप में नजर आएंगे।
दिलचस्प बात यह है कि रणवीर का लुक शहीद मेजर मोहित शर्मा से मिलता-जुलता दिख रहा है। वही एटीट्यूड, वही इंटेंसिटी। बता दें मेजर मोहित शर्मा वो अधिकारी थे, जिन्होंने पहचान बदलकर हिजबुल मुजाहिद्दीन के बीच सालों तक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया था। कुपवाड़ा में एक आतंकवाद-रोधी अभियान के दौरान वे शहीद हुए और देश ने उनकी बहादुरी के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। अब सवाल यह है कि क्या रणवीर का किरदार सच में मेजर मोहित शर्मा से प्रेरित है? या फिल्म कोई बड़ा ट्विस्ट मेकर्स छुपा रहे हैं?
'धुरंधर' की कहानी को लेकर मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म मोहित शर्मा की जिंदगी से प्रेरित नहीं है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि हमारी फिल्म धुरंधर बहादुर मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर आधारित नहीं है। यह एक आधिकारिक स्पष्टीकरण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम भविष्य में मोहित सर पर बायोपिक बनाते हैं तो इसे पूरी सहमति और परिवार के साथ पूर्ण परामर्श के साथ करेंगे और इस तरह से करेंगे जिससे देश के लिए उनके बलिदान और हम सभी के लिए छोड़ी गई विरासत का सच्चा सम्मान हो।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग