शहीद मेजर मोहित शर्मा पर आधारित है ‘धुरंधर’, माता-पिता नहीं चाहते रिलीज हो फिल्म, सामने आई ये बड़ी वजह!

'धुरंधर' की कहानी को लेकर मेकर्स का कहना है कि ये फिल्म मोहित शर्मा की जिंदगी से प्रेरित नहीं है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि हमारी फिल्म धुरंधर बहादुर मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर आधारित नहीं है। यह एक आधिकारिक स्पष्टीकरण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम भविष्य में मोहित सर पर बायोपिक बनाते हैं तो इसे पूरी सहमति और परिवार के साथ पूर्ण परामर्श के साथ करेंगे और इस तरह से करेंगे जिससे देश के लिए उनके बलिदान और हम सभी के लिए छोड़ी गई विरासत का सच्चा सम्मान हो।