आलिया भट्ट नहीं, ये एक्ट्रेस थीं गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स की पहली पसंद, फिर भी फिल्म ने मचाया धमाल

आदित्य नारायण ने ये भी बताया कि फिल्म बनाने का विचार रानी मुखर्जी को लीड रोल में लेकर ही तैयार किया जा रहा था। लेकिन फिर किस्मत ने कुछ और ही किया। रानी के साथ बात नहीं बन पाई और लास्ट में निर्माताओं ने आलिया भट्ट को इस भूमिका के लिए चुना। आलिया की इस फिल्म में शानदार अदाकारी ने साबित कर दिया कि उन्होंने सही फैसला लिया था। बता दें कि 'गंगूबाई काठियावाड़ी' आलिया भट्ट का चयन सही साबित हुआ। इस फिल्म ने ना केवल आलिया के करियर को नई ऊंचाई दी, बल्कि फैंस को भी संजय भंसाली की बेहतरीन कहानी का दीदार कराया।