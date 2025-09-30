Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

आलिया भट्ट नहीं, ये एक्ट्रेस थीं गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स की पहली पसंद, फिर भी फिल्म ने मचाया धमाल

Gangubai Kathiawadi: गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स की पहली पसंद आलिया भट्ट नहीं थीं। फिर भी इस फिल्म में आलिया भट्ट की अदाकारी को खूब सराहा गया, तो आइए जानें कि मेकर्स कि आखिर कौन थी पहली पसंद…

less than 1 minute read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 30, 2025

आलिया भट्ट नहीं, ये एक्ट्रेस थीं गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स की पहली पसंद, फिर भी फिल्म ने मचाया बवाल

गंगूबाई काठियावाड़ी (सोर्स: X)

Gangubai Kathiawadi: संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने साल 2022 में बड़े पर्दे पर धमाकेदार शुरुआत की। इस फिल्म में आलिया भट्ट की अदाकारी को खूब सराहा गया और उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में आलिया से पहले रानी मुखर्जी का नाम भी काफी सुर्खियों में था?

ये एक्ट्रेस थीं गंगूबाई काठियावाड़ी के मेकर्स की पहली पसंद

खबरों के मुताबिक, शुरुआत में फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को कास्ट की प्लांनिग थी। इस बात का खुलासा हाल ही में फिल्म के असिस्टेंट डाइरेक्टर आदित्य नारायण ने किया। उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में बताया कि भंसाली जी के साथ काम करने का अवसर मिलने से पहले, रानी मुखर्जी को मेन रोल के लिए प्राथमिकता दी गई थी। दरअसल, फिल्म के निर्माण के दौरान भंसाली के पास 2 स्क्रिप्ट थीं 'राम-लीला' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी'। उस समय मेकर्स इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर विचार कर रहे थे, और चर्चा थी कि रानी मुखर्जी 'गंगूबाई' का हिस्सा हो सकती हैं।

आलिया भट्ट का चयन सही साबित हुआ

आदित्य नारायण ने ये भी बताया कि फिल्म बनाने का विचार रानी मुखर्जी को लीड रोल में लेकर ही तैयार किया जा रहा था। लेकिन फिर किस्मत ने कुछ और ही किया। रानी के साथ बात नहीं बन पाई और लास्ट में निर्माताओं ने आलिया भट्ट को इस भूमिका के लिए चुना। आलिया की इस फिल्म में शानदार अदाकारी ने साबित कर दिया कि उन्होंने सही फैसला लिया था। बता दें कि 'गंगूबाई काठियावाड़ी' आलिया भट्ट का चयन सही साबित हुआ। इस फिल्म ने ना केवल आलिया के करियर को नई ऊंचाई दी, बल्कि फैंस को भी संजय भंसाली की बेहतरीन कहानी का दीदार कराया।

