10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एक्टर दिलीप के करीबी से मिली थीं जज? कहा था- 8 दिसंबर को यही फैसला आएगा, नए दावे ने मचाई खलबली!

केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने दिलीप केस में ज्यूडिशियल कॉन्फिडेंशियलिटी पर चिंता जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि अदालत के फैसले से न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है।

2 min read
Google source verification

कोच्चि

image

Mukul Kumar

Dec 10, 2025

एक्टर दिलीप। (फोटो- X/@Diliponline)

केरल में मलयाली एक्टर गोपालकृष्णन उर्फ ​​दिलीप को 2017 के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने बरी किया है। दिलीप पर आरोप था कि उन्होंने एक महिला अभिनेत्री का अपहरण और यौन उत्पीड़न किया था।

पुलिस ने दावा किया था कि दिलीप ने इस हमले की साजिश रची थी, लेकिन अदालत ने दिलीप को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

अब इस मामले से जुड़ी जो बात सामने आई है, उसने सबको चौंका दिया है। दरअसल, केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने इस केस में ज्यूडिशियल कॉन्फिडेंशियलिटी पर गंभीर चिंताई है।

वकील एसोसिएशन के पास भेजा गया था गुमनाम पत्र

एसोसिएशन ने मंगलवार को बताया कि उन्हें इस केस में फैसले के जरूरी कंटेंट की डिटेल वाला एक गुमनाम लेटर मिला था, जो फैसला सुनाए जाने से एक हफ्ते पहले का है।

एसोसिएशन ने बताया कि यह पत्र 2 दिसंबर को किसी अनजान शख्स ने भेजा था। इसमें दावा किया गया था कि 8 दिसंबर, 2025 को आने वाले फैसले में सातवें आरोपी चार्ली थॉमस, आठवें आरोपी गोपालकृष्णन उर्फ ​​दिलीप, और नौवें आरोपी सनीलकुमार उर्फ ​​मेस्थिरी सनील को बाहर रखा जाएगा।

छह आरोपियों के खिलाफ आने वाला था फैसला

पत्र में यह भी दावा किया कि फैसला केवल छह आरोपियों के खिलाफ सुनाया जाएगा। इस पत्र को एसोसिएशन ने 8 दिसंबर को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। जबकि उसी दिन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट और प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाया।

एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यशवंत शेनॉय ने 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' को पत्र के बारे में जानकारी दी। उन्होने बताया कि पत्र को सही एक्शन के लिए चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है।

कैसे लीक हुई जानकारी?

इस स्थिति को गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन बताते हुए शेनॉय ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की जानी चाहिए कि इतनी सेंसिटिव जानकारी कैसे लीक हुई?

उन्होंने कहा- मुझे अभी तक हाई कोर्ट से कोई जवाब नहीं मिला है। लेटर के कंटेंट से ज्यूडिशियल सिस्टम की छवि खराब हो सकती है। इसलिए, लेटर कहां से आया? यह पता लगाने के लिए सही जांच की जरूरत है।

पत्र में और क्या दावा?

शेनॉय के मुताबिक, लेटर में यह भी दावा किया था कि जज हनी एम वर्गीस ने अपनी करीबी सहयोगी शर्ली के जरिए फैसला तैयार किया था।

जिसे एक होटल बिजनेमैन और एक्टर सुनील के करीबी को दिखाकर डील पक्की की गई थी। पहले ही सुनील के साथियों को बता दिया गया था कि 8 दिसंबर को क्या फैसला आएगा।

लेटर में यह दावा किया गया कि केरल हाई कोर्ट के दो सीनियर जजों ने सभी मामलों में उनका साथ दिया है। ऐसे मामलों से न्याय कमजोर होता है।

वहीं, चीफ जस्टिस को लिखे अपने लेटर में एसोसिएशन कहा कि केस का नतीजा चाहे जो भी हो, लेटर में जिन लोगों के नाम हैं, उन्हें वेरिफाई किया जाना चाहिए।

एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि वे इसे विजिलेंस रजिस्ट्रार या किसी दूसरी एजेंसी को भेज दें ताकि पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

high court

Published on:

10 Dec 2025 01:56 pm

Hindi News / National News / एक्टर दिलीप के करीबी से मिली थीं जज? कहा था- 8 दिसंबर को यही फैसला आएगा, नए दावे ने मचाई खलबली!

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.