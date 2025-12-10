एक्टर दिलीप के करीबी से मिली थीं जज? कहा था- 8 दिसंबर को यही फैसला आएगा, नए दावे ने मचाई खलबली!

एसोसिएशन ने बताया कि यह पत्र 2 दिसंबर को किसी अनजान शख्स ने भेजा था। इसमें दावा किया गया था कि 8 दिसंबर, 2025 को आने वाले फैसले में सातवें आरोपी चार्ली थॉमस, आठवें आरोपी गोपालकृष्णन उर्फ ​​दिलीप, और नौवें आरोपी सनीलकुमार उर्फ ​​मेस्थिरी सनील को बाहर रखा जाएगा।