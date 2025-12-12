25 सालों से सलमान खान ने क्यों नहीं किया बाहर डिनर, किया चौंकाने वाला खुलासा

Salman Khan (सोर्स: X)
Salman Khan Red Sea Film Festival: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने रेड-सी फिल्म फेस्टिवल के एक सेशन में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 25-26 सालों से वो कहीं डिनर पर नहीं गए हैं और उनकी दिनचर्या सिर्फ 'शूट, एयरपोर्ट और होटल' के इर्द‑गिर्द घूमती है।
दरअसल, सलमान खान ने बताया, "मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताया है, जिसमें से काफी तो निकल लिए हैं और बस 4-5 ही हैं जो बहुत पहले से हैं मेरे साथ, मेरे एक्टिंग के करियर में कुछ लापरवाही के पल रहे और मैंने अपने कई करीबी दोस्तों को खोया।"
इतना ही नहीं, सलमान खान ने अपने डिनर पर ना जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, "25-26 साल हो गए हैं, मैं कहीं बाहर डिनर पे नहीं गया हूं… शूटिंग से घर, घर से शूटिंग और घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल और होटल से यहां बस इतना ही, यही मेरी जिंदगी है।" इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इसका अफसोस है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फैंस की दी हुई इज्जत और प्यार के लिए मेहनत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी‑कभी तो अंदर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है पर वो उस संघर्ष को भी एंजॉय करते हैं।
बता दें, रेड-सी फिल्म फेस्टिवल में सलमान की ये मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। उनके सेशन के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए है। तो वहीं, उन्होंने हॉलीवुड आइकॉन जॉनी डेप समेत कई इंटरनेशनल सितारों से भी मुलाकात की। इसके अलावा सलमान फेस्टिवल के गोल्डन ग्लोब्स गाला डिनर में भी शामिल हुए, जिसकी फोटोज और पोस्टर्स आयोजकों के ऑफिशियल अकाउंट्स पर शेयर किए गए हैं।
अभिनेता सलमान खान की वर्कफ्रॉट की बात करें, तो सलमान को हाल ही में बड़े पर्दे पर फिल्म 'सिकंदर' में देखा गया था, जिसे फैंस की उम्मीद के अनुरूप रिएक्शन मिली। बता दें, उन्होंने आर्यन खान के निर्देशन वाले वेब शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कैमियो भी किया था और टीवी पर 'बिग बॉस 19' को होस्ट करते भी नजर आए और अब अगले प्रोजेक्ट के तौर पर सलमान अपूर्वा लाखिया निर्देशित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं।
