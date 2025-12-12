12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

25 सालों से सलमान खान ने क्यों नहीं किया बाहर डिनर, किया चौंकाने वाला खुलासा

Salman Khan Red Sea Film Festival: सलमान खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने पिछले 25 सालों से बाहर डिनर नहीं किया है। ये खुलासा सलमान खान के फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 12, 2025

25 सालों से सलमान खान ने क्यों नहीं किया बाहर डिनर, किया चौकाने वाला खुलासा

Salman Khan (सोर्स: X)

Salman Khan Red Sea Film Festival: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने रेड-सी फिल्म फेस्टिवल के एक सेशन में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 25-26 सालों से वो कहीं डिनर पर नहीं गए हैं और उनकी दिनचर्या सिर्फ 'शूट, एयरपोर्ट और होटल' के इर्द‑गिर्द घूमती है।

25 सालों से सलमान खान ने क्यों नहीं किया बाहर डिनर

दरअसल, सलमान खान ने बताया, "मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताया है, जिसमें से काफी तो निकल लिए हैं और बस 4-5 ही हैं जो बहुत पहले से हैं मेरे साथ, मेरे एक्टिंग के करियर में कुछ लापरवाही के पल रहे और मैंने अपने कई करीबी दोस्तों को खोया।"

इतना ही नहीं, सलमान खान ने अपने डिनर पर ना जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, "25-26 साल हो गए हैं, मैं कहीं बाहर डिनर पे नहीं गया हूं… शूटिंग से घर, घर से शूटिंग और घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल और होटल से यहां बस इतना ही, यही मेरी जिंदगी है।" इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इसका अफसोस है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फैंस की दी हुई इज्जत और प्यार के लिए मेहनत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी‑कभी तो अंदर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है पर वो उस संघर्ष को भी एंजॉय करते हैं।

रेड-सी फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान

बता दें, रेड-सी फिल्म फेस्टिवल में सलमान की ये मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। उनके सेशन के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए है। तो वहीं, उन्होंने हॉलीवुड आइकॉन जॉनी डेप समेत कई इंटरनेशनल सितारों से भी मुलाकात की। इसके अलावा सलमान फेस्टिवल के गोल्डन ग्लोब्स गाला डिनर में भी शामिल हुए, जिसकी फोटोज और पोस्टर्स आयोजकों के ऑफिशियल अकाउंट्स पर शेयर किए गए हैं।

अभिनेता सलमान खान की वर्कफ्रॉट की बात करें, तो सलमान को हाल ही में बड़े पर्दे पर फिल्म 'सिकंदर' में देखा गया था, जिसे फैंस की उम्मीद के अनुरूप रिएक्शन मिली। बता दें, उन्होंने आर्यन खान के निर्देशन वाले वेब शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कैमियो भी किया था और टीवी पर 'बिग बॉस 19' को होस्ट करते भी नजर आए और अब अगले प्रोजेक्ट के तौर पर सलमान अपूर्वा लाखिया निर्देशित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाले हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

12 Dec 2025 01:04 pm

Published on:

12 Dec 2025 11:44 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 25 सालों से सलमान खान ने क्यों नहीं किया बाहर डिनर, किया चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र ने अमित शाह को लिखा था लेटर, जताई थी हेमा मालिनी को लेकर ये चिंता

Amit Shah makes Big revealed Dharmendra called him and wrote a letter he was worried about hema malini
बॉलीवुड

ईशा देओल ने सौतेली मां प्रकाश कौर, भाई सनी-बॉबी पर लुटाया प्यार, धर्मेंद्र की प्रेयर मीट के बाद किया ये वीडियो शेयर

Esha Deol emotional after Father Dharmendra prayer meet share video with stepmother prakash kaur sunny deol bobby deol
बॉलीवुड

धर्मेंद्र को याद कर फूट-फूटकर रोईं हेमा मालिनी, बोलीं- ‘ऐसा भी एक पल आएगा जब मुझे…’

Dharmendra Prayer Meet
मनोरंजन

सायरा बानो ने दिलीप कुमार के लिए किया इमोशनल पोस्ट, लिखा- ‘मुझे उन पलों की याद आती है जो मैंने…’

Saira Banu Shares an emotional Post on Dilip Kumar
मनोरंजन

‘मैं वहां जाऊंगी जहां मेरा काम…’, पाकिस्तान जाने को लेकर आलिया भट्ट ने दिया सटीक जवाब

Alia Bhatt in Red Sea Film Festival 2025
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.