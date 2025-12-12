25 सालों से सलमान खान ने क्यों नहीं किया बाहर डिनर, किया चौंकाने वाला खुलासा

इतना ही नहीं, सलमान खान ने अपने डिनर पर ना जाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, "25-26 साल हो गए हैं, मैं कहीं बाहर डिनर पे नहीं गया हूं… शूटिंग से घर, घर से शूटिंग और घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल और होटल से यहां बस इतना ही, यही मेरी जिंदगी है।" इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इसका अफसोस है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फैंस की दी हुई इज्जत और प्यार के लिए मेहनत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी‑कभी तो अंदर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है पर वो उस संघर्ष को भी एंजॉय करते हैं।