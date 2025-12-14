तलाक के 6 साल बाद, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के साथ सगाई का वीडियो हुआ वायरल

बता दें, अर्जुन और गैब्रिएला 2019 से रिलेशनशिप में हैं और दोनों ने अभी शादी भी नहीं की है। साथ ही, दोनों के दो बेटे हैं अरिक और अरिव। अर्जुन की पहली शादी मेहर जेसिया से हुई थी और कुछ साल बाद उनकी तलाक भी हो गई, लेकिन पहली शादी से उनकी दो बेटियां है मायरा और माहिका अर्जुन दोनों के को-पेरेंटिंग करते हैं। पॉडकास्ट में गैब्रिएला ने स्वीकारा कि शुरू में उन्होंने अर्जुन की हॉटनेस की वजह से उन्हें एप्रोच नहीं किया और अर्जुन ने हलके-फुल्के अंदाज में माना कि शुरुआत में आकर्षण बाहरी था, लेकिन धीरे- धीरे ये रिश्ता मजबूत हुआ है।