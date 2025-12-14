14 दिसंबर 2025,

रविवार

बॉलीवुड

तलाक के 6 साल बाद, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के साथ सगाई का वीडियो हुआ वायरल

Arjun Rampal Confirms Engagement With Girlfriend Gabriella: तलाक के 6 साल बाद अर्जुन रामपाल ने अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के साथ अपने रिश्ते को लेकर खास बातें शेयर की हैं। अर्जुन ने बताया कि उनके और गैब्रिएला के बीच गहरा समझदारी और विश्वास है, जो उनके रिश्ते को खास बनाता है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 14, 2025

अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स

अर्जुन रामपाल और गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स (सोर्स: x)

Arjun Rampal Confirms Engagement With Girlfriend Gabriella: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने अपनी नई रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का जश्न मनाते हुए अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड और फैशन डिजाइनर गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के साथ अपनी सगाई का कंफर्मेशन दे दिया है। बता दें, अर्जुन रामपाल की ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का बड़ा आंकड़ा पार करने वाली है।

गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के साथ रिश्ते पर कही ये बात

अर्जुन रामपाल ने 6 साल की डेटिंग के बाद गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स के साथ अपनी सगाई की पुष्टि कर दी है। ये खबर तब सामने आई जब रिया चक्रवर्ती ने 13 दिसंबर को अपने पॉडकास्ट " चैप्टर 2" के ट्रेलर में दोनों को गेस्ट के रूप में बुलाया और फिल्म पर बातचीत के दौरान गैब्रिएला ने कहा, "अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन किसे पता?" उसी मौके पर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनकी सगाई हो चुकी है।"

इतना ही नहीं, पॉडकास्ट में अर्जुन ने रिश्तों में शर्तों और जिम्मेदारियों की बात करते हुए कहा कि प्यार के साथ शर्तें भी जुड़ी होती हैं, लेकिन बच्चा होने के बाद चीजें अलग तरह से संभालनी पड़ती हैं। अर्जुन ने अपनी मां ग्वेन रामपाल के 2018 में निधन पर भी खुलकर बात की और कहा कि माता-पिता को खोना किसी अंग को खोने जैसा है, इस दर्द के बारे में बयां नहीं किया जा सकता।

अर्जुन और गैब्रिएला 2019 से रिलेशनशिप में हैं

बता दें, अर्जुन और गैब्रिएला 2019 से रिलेशनशिप में हैं और दोनों ने अभी शादी भी नहीं की है। साथ ही, दोनों के दो बेटे हैं अरिक और अरिव। अर्जुन की पहली शादी मेहर जेसिया से हुई थी और कुछ साल बाद उनकी तलाक भी हो गई, लेकिन पहली शादी से उनकी दो बेटियां है मायरा और माहिका अर्जुन दोनों के को-पेरेंटिंग करते हैं। पॉडकास्ट में गैब्रिएला ने स्वीकारा कि शुरू में उन्होंने अर्जुन की हॉटनेस की वजह से उन्हें एप्रोच नहीं किया और अर्जुन ने हलके-फुल्के अंदाज में माना कि शुरुआत में आकर्षण बाहरी था, लेकिन धीरे- धीरे ये रिश्ता मजबूत हुआ है।

दोनों के रिलेशनशिप और हालिया सगाई की खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल शादी की तारीख या अन्य आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन दोनों की तरफ से आने वाले समय में और अपडेट की उम्मीद है।

Updated on:

14 Dec 2025 09:37 am

Published on:

14 Dec 2025 09:09 am

