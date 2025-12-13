वृंदावन में धर्मेंद्र को याद कर हेमा मालिनी हुईं इमोशनल, बोलीं- ‘एक सपना रह गया अधूरा…’

हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा, 'धरम जी को कविताएं लिखने का शौक था और वो उर्दू कविताओं की एक किताब लिखना चाहते थे, मगर दुर्भाग्य से वो अपना सपना पूरा करने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए। धरम जी में एक खास टैलेंट था, जिसके बारे में कम लोग जानते होंगे - उर्दू शायरी लिखना। परिस्थिति कैसी भी हो, वो उस पर कविता सुना सकते थे। एक बार मैंने उनसे कहा भी था कि उनको अपनी उर्दू कविताओं की एक किताब लिखनी चाहिए, वो ये करना भी चाहते थे, योजना भी बन चुकी थी, लेकिन अब उनका यह सपना अधूरा रह जाएगा।'