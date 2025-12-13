13 दिसंबर 2025,

मनोरंजन

वृंदावन में धर्मेंद्र को याद कर हेमा मालिनी हुईं इमोशनल, बोलीं- ‘एक सपना रह गया अधूरा…’

Dharmendra Prayer Meet Vrindavan: आज बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने दिवंगत अभिनेता और पति धर्मेंद्र के लिए वृंदावन में एक शोक सभा आयोजित की। इस प्रेयर मीट में उन्होंने धर्मेंद्र को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 13, 2025

Dharmendra Prayer Meet Vrindavan

ब्रजवासियों ने दी 'ही-मैन' को श्रद्धांजलि। (फोटो सोर्स: पत्रिका)

Dharmendra Prayer Meet Vrindavan: बॉलीवुड अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हेमा मालनी ने आज पति और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के लिए वृंदावन के छटीकरा रोड स्थित श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में एक विशेष शोक सभा का आयोजन किया। इस शोक सभा में उन्होंने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। इस प्रेयर मीट में फिल्म जगत और राजनीती से जुड़ी हस्तियां शामिल हुईं। बता दें, बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र का 24 नवम्बर को निधन हो गया था। 

'गदर' डायरेक्टर हुए शामिल

वृंदावन में धर्मेद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर अनिल शर्मा। बता दें अनिल शर्मा बॉलीवुड के हीमैन के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। इस शोक सभा में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ जुड़े अपने पुराने किस्सों को याद किया।

धर्मेंद्र का ब्रज से रहा गहरा नाता

इस प्रेयर मीट में हेमा मालिनी ने बताया कि धरम जी का वृंदावन और यहां के लोगों से गहरा नाता रहा है। यहां उनको चाहने वाले बहुत हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यही वजह है कि उन्होंने धर्मेंद्र के ब्रजवासी फैंस के लिए विशेष रूप से इस शोक सभा का आयोजन किया है ताकि वो सभी धर्मेंद्र जी की आत्मा की शांति के लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। आगे हेमा मालिनी ने कहा, धरम जी के जाने से एक शून्य पैदा हो गया है।

धर्मेंद्र के प्रशंसकों ने उनकी फोटो पर श्रद्धासुमन अर्पित किए

इस प्रेयर मीट में धर्मेंद्र के ब्रजवासी फैंस और गणमान्य अतिथियों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए फूल अर्पित किये और प्रार्थना की कि दिवंगत धर्मेंद्र की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुःख और क्षति को सहने की शक्ति मिले।

उर्दू कविताओं की एक किताब लिखना चाहते थे धर्मेंद्र

हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा, 'धरम जी को कविताएं लिखने का शौक था और वो उर्दू कविताओं की एक किताब लिखना चाहते थे, मगर दुर्भाग्य से वो अपना सपना पूरा करने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए। धरम जी में एक खास टैलेंट था, जिसके बारे में कम लोग जानते होंगे - उर्दू शायरी लिखना। परिस्थिति कैसी भी हो, वो उस पर कविता सुना सकते थे। एक बार मैंने उनसे कहा भी था कि उनको अपनी उर्दू कविताओं की एक किताब लिखनी चाहिए, वो ये करना भी चाहते थे, योजना भी बन चुकी थी, लेकिन अब उनका यह सपना अधूरा रह जाएगा।'

यहां देखिये वृंदावन से आई एक्सक्लूसिव फोटोज:

