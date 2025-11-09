8 महीने से सिंहासन पर काबिज थी ‘छावा’, ‘कांतारा’ ने तोड़ा कमाई का रिकॉर्ड, बचे 50 दिनों में इनसे मिलेगी चुनौती?

वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन जुटाने के मामले में विक्की कौशल अभिनीत फिल्म ‘छावा’ अब तक टॉप 10 की लिस्ट में पहले नंबर पर राज कर रही थी। यह फिल्म फरवरी में रिलीज हुई थी। मगर, 02 अक्टूबर को रिलीज हुई ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने नंबर वन की कुर्सी छीनकर ‘छावा’ को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। ‘कांतारा चैप्टर 1’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 850 से 900 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं, ‘छावा’ ने 797.34 से 809 करोड़ के बीच कारोबार किया।