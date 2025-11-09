8 महीने से सिंहासन पर काबिज थी ‘छावा’, ‘कांतारा’ ने तोड़ा कमाई का रिकॉर्ड, बचे 50 दिनों में इनसे मिलेगी चुनौती?

इस साल सबसे ज्यादा कलेक्शन जुटाने वाली 10 भारतीय फिल्में? (इमेज सोर्स: पत्रिका)
Bollywood vs South Box Office 2025: इस साल के सिर्फ दो महीने भी नहीं बचे हैं और फिर साल 2025 भी विदा ले लेगा। दस महीनों में कई भारतीय फिल्मों ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। सिनेमा और फिल्मों के लिहाज से यह वर्ष अच्छा रहा है। टॉप 10 की लिस्ट में पैन इंडिया स्तर पर रिलीज हुई साउथ फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने बॉलीवुड फिल्म ‘छावा’ को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गई है।
वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन जुटाने के मामले में विक्की कौशल अभिनीत फिल्म ‘छावा’ अब तक टॉप 10 की लिस्ट में पहले नंबर पर राज कर रही थी। यह फिल्म फरवरी में रिलीज हुई थी। मगर, 02 अक्टूबर को रिलीज हुई ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने नंबर वन की कुर्सी छीनकर ‘छावा’ को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। ‘कांतारा चैप्टर 1’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 850 से 900 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं, ‘छावा’ ने 797.34 से 809 करोड़ के बीच कारोबार किया।
टॉप 10 की सूची में तीसरे नंबर पर अहान पांडे और अनीत पड्डा अभिनीत ‘सैयारा’ है। 18 जुलाई को रिलीज हुई इस बॉलीवुड फिल्म ने करीब 579.23 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन (Box Office 2025) जुटाया। लिस्ट में रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ 675 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन के साथ चौथे नंबर पर है। पांचवें नंबर पर ‘वॉर 2’ है।
इस लिस्ट में अगर बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो सिर्फ चार फिल्में ही जगह बना पाई हैं। विक्की कौशल अभिनीत ‘छावा’ और ‘सैयारा’, ‘वॉर 2’ के अलावा आमिर खान की फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ का नाम भी लिस्ट में है, जो दसवें नंबर पर है। वहीं, साउथ की छह फिल्में लिस्ट में हैं।
देखा जाए तो साल 2025 खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। सैकनिल्क के मुताबिक, अब तक पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने 9232 करोड़ की कमाई की है, जबकि टोटल ग्रॉस कलेक्शन- 10645 करोड़ रहा। इस दौरान कुल 1333 फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस लिस्ट में सबसे आगे रही बॉलीवुड, इसके बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और फिर तमिल तीसरे नंबर पर रही।
देखें लिस्ट-
बचे हुए दो महीनों में कौन बाजी मारेगा? ये देखना बाकि है। हालांकि लिस्ट में एक से बढ़कर एक फिल्में है, जो साल के अंत तक रिलीज होगी। इनमें फिल्म 'इक्कीस', रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' (5 दिसंबर 2025), आलिया भट्ट और शारवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा', कार्तिक आर्यन स्टारर रोमेंटिक फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’, 120 बहादुर, प्रभास स्टारर- ‘सालार 2’ शामिल है। ‘सालार 2’ 25 दिसंबर को रिलीज होगी।
