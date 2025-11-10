धर्मेंद्र की हालत को लेकर आई चिंताजनक खबर, 89 वर्षीय अभिनेता की तबीयत नाजुक

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र (सोर्स: X @aapkadharam)
Dharmendra Deol Health Update: बॉलीवुड के 'हीमैन' कहे जाने वाले वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत बेहद नाजुक बनी हुई है। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी हालत बिगड़ने की खबर है।
HT के अनुसार, धर्मेंद्र को आज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी सेहत के बारे में अभी और जानकारी नहीं मिली है। परिवारवालों ने इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। इससे पहले महीने की शुरुआत में जब धर्मेंद्र अस्पताल गए थे, तो उनकी पत्नी एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी ने उनकी सेहत के बारे में बताया था कि वो अभी ठीक है। लेकिन अब खबरें आ रही है कि धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फैंस उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है।
