धर्मेंद्र की हालत को लेकर आई चिंताजनक खबर, 89 वर्षीय अभिनेता की तबीयत नाजुक

Dharmendra Deol Health Update: एक्टर धर्मेंद्र की सेहत बिगड़ गई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी तबियत में लगातार गिरावट देखी जा रही है...

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 10, 2025

Dharmendra की हालत हुई खराब, वेंटिलेटर पर है एक्टर

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र (सोर्स: X @aapkadharam)

Dharmendra Deol Health Update: बॉलीवुड के 'हीमैन' कहे जाने वाले वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत बेहद नाजुक बनी हुई है। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी हालत बिगड़ने की खबर है।

ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए एक्टर

HT के अनुसार, धर्मेंद्र को आज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी सेहत के बारे में अभी और जानकारी नहीं मिली है। परिवारवालों ने इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। इससे पहले महीने की शुरुआत में जब धर्मेंद्र अस्पताल गए थे, तो उनकी पत्नी एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी ने उनकी सेहत के बारे में बताया था कि वो अभी ठीक है। लेकिन अब खबरें आ रही है कि धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फैंस उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है।

Updated on:

10 Nov 2025 06:03 pm

Published on:

10 Nov 2025 04:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र की हालत को लेकर आई चिंताजनक खबर, 89 वर्षीय अभिनेता की तबीयत नाजुक

