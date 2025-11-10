धर्मेंद्र की हालत को लेकर आई चिंताजनक खबर, 89 वर्षीय अभिनेता की तबीयत नाजुक

HT के अनुसार, धर्मेंद्र को आज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी सेहत के बारे में अभी और जानकारी नहीं मिली है। परिवारवालों ने इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। इससे पहले महीने की शुरुआत में जब धर्मेंद्र अस्पताल गए थे, तो उनकी पत्नी एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी ने उनकी सेहत के बारे में बताया था कि वो अभी ठीक है। लेकिन अब खबरें आ रही है कि धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फैंस उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है।