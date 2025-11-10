सेलिना जेटली ने भाई की गिरफ्तारी पर बयां की अपनी आपबीती, बोली- हर रात रो-रो कर...

सेलिना जेटली भाई के साथ (सोर्स: X @Showbiz_IT)
Celina Jaitly: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपने भाई, मेजर विक्रांत कुमार जेटली की हिरासत को लेकर काफी परेशान हैं। जो पिछले साल 2024 से UAE में हिरासत में हैं। इस मामले को लेकर सेलिना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब ये कानूनी मामला काफी बड़ा मोड़ ले चुका है, क्योंकि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब दिया है।
हमने पहले भी बताया कि, सेलिना जेटली ने अपने रिटायर्ड मेजर भाई विक्रांत कुमार जेटली के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। जिसमें वो अपने भाई के मेजर यूनिफॉर्म के साथ खड़ी नजर आई और सेलिना ने कैप्शन में लिखा, '#mybrotherandme, मेरे डम्पी, मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो, तुम्हें पता है कि मैं एक चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ी हूं, मुझे उम्मीद है तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हारे लिए हर रात रोई हूं, ऐसी कोई रात नहीं जिसमें मैं चैन से सोई, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता है मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, मुझे उम्मीद है कि मेरे भगवान तुम पर और मुझ पर मेहरबान होंगे मेरे भाई, जल्द ही सब ठिक होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं'। सेलिना के इस भावुक पोस्ट ने भाई-बहन के प्रति प्रेम को दिखाया है, इसको देख फैंस इमोशनल कमेंट करना शुरू कर दिया हैं।
इससे पहले एक्ट्रेस ने अपने भाई के लिए भारतीय अधिकारियों से कानूनी और मेडिकल मदद मांगने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कराया था। इसके बाद, हाई कोर्ट ने उनके भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली की स्थिति का पता लगाने के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
सेलिना जेठली के इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होने वाली है। एडवोकेट राघव कक्कड़ और माधव अग्रवाल सेलिना जेटली की ओर से पेश हुए है। साथ ही, एक्ट्रेस ने ये आरोप लगाया है कि उनके भाई को अबू धाबी में किडनैप करके हिरासत में रखा गया है और वो पिछले 14 महीनों से बिना किसी कानूनी और मेडिकल सहायता के हिरासत में हैं।
दरअसल, एडवोकेट राघव कक्कड़ ने ANI को बताया, 'याचिकाकर्ता और उसके भाई के बीच बातचीत आसान बनाने, उसे असरदार कानूनी मदद देने और हमें केस के स्टेटस के बारे में अपडेट रखने के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। इससे UAE और भारत के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे।
क्योंकि विक्रांत कुमार जेटली हमारी सेना में मेजर जनरल थे, स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर थे, और सरकार उन कदमों के बारे में डिटेल में एक स्टेटस रिपोर्ट जारी करने वाली है। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि सेलिना जेटली के भाई की गिरफ्तारी के कारणों के बारे में उनके पास अभी भी कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले भी, सेलिना ने अपने भाई विक्रांत के लिए एक लंबा पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानियों के बारे में विस्तार से बताया था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग