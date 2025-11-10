सेलिना जेटली ने भाई की गिरफ्तारी पर बयां की अपनी आपबीती, बोली- हर रात रो-रो कर...

हमने पहले भी बताया कि, सेलिना जेटली ने अपने रिटायर्ड मेजर भाई विक्रांत कुमार जेटली के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। जिसमें वो अपने भाई के मेजर यूनिफॉर्म के साथ खड़ी नजर आई और सेलिना ने कैप्शन में लिखा, '#mybrotherandme, मेरे डम्पी, मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो, तुम्हें पता है कि मैं एक चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ी हूं, मुझे उम्मीद है तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हारे लिए हर रात रोई हूं, ऐसी कोई रात नहीं जिसमें मैं चैन से सोई, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता है मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, मुझे उम्मीद है कि मेरे भगवान तुम पर और मुझ पर मेहरबान होंगे मेरे भाई, जल्द ही सब ठिक होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं'। सेलिना के इस भावुक पोस्ट ने भाई-बहन के प्रति प्रेम को दिखाया है, इसको देख फैंस इमोशनल कमेंट करना शुरू कर दिया हैं।