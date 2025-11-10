लाश के साथ बनाया व्लॉग, फिर रची ‘कत्लेआम’ की साजिश! इस एक्टर ने हैवानियत की सारी हदें की पार

खून फर्श पर फैलने लगा, लेकिन रायन को कोई पछतावा नहीं हुआ। कुछ सेकंड में ही मां की सांसें थम गईं। फिर रायन ने अपना गो प्रो कैमरा उठाया और मां की लाश के साथ व्लॉग बनाना शुरू किया। यह व्लॉग रायन का कन्फेशन था। उसने कैमरे में मां की खून से लथपथ लाश दिखाई और कहा- 'मैंने उनके सिर में पीछे से गोली मारी। उस पल उन्हें पता चला कि यह मैं था।'यह व्लॉग करीब 4 मिनट का था। इसमें रायन बार-बार अपनी मां की लाश दिखाते रहे। कुछ देर बाद, वह मार्केट गए और बीयर खरीद लाए। एक सामान्य दिन की तरह, वह घर आए, कार पार्क की और लिविंग रूम में कॉकटेल पीने लगे। वह देर रात तक नशा करते रहे और लाश को उसी हालत में छोड़कर सोने चले गए।