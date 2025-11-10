Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

लाश के साथ बनाया व्लॉग, फिर रची ‘कत्लेआम’ की साजिश! इस एक्टर ने हैवानियत की सारी हदें की पार

Canada Actor Ryan Grantham Murder Story: इस एक्टर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं, पहले तो अपने मां के लाश के साथ व्लॉग बनाया, और फिर 'कत्लेआम' की साजिश रचकर इंसानियत को शर्मसार किया…

4 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 10, 2025

Ryan Grantham Murder Case (सोर्स: X @SiteBastidores4)

Canada Actor Ryan Grantham Murder Story: ‘डायरी ऑफ ए विंपी किड’ (Diary of a Wimpy Kid) और ‘रिवरडेल’ (Riverdale) फेम एक्टर रायन ग्रांथम (Ryan Grantham) अपनी मां को गोली मारकर हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। बता दें कि एक्टर ने पियानो बजाते समय ही अपनी मां को पीछे से मारा था। इसके बाद वो अपनी कार में बंदूक, बारूद मोमोटोव कॉकटेल के साथ लोड करके वहां ले गए थे जहां तत्कालीन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो रहते थे।

इस एक्टर ने हैवानियत की सारी हदें की पार

ये कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल 2020 से जब शाम का समय था। पॉपुलर एक्टर रायन ग्रांथम पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो बहुत परेशान थे और बोले- 'मैंने अपनी मां को गोली मारकर मार दिया'। पुलिस स्टेशन में कुछ पल के लिए तो सब लोग सन्न रह गए। फिर हलचल शुरू हो गई। रायन बहुत नशे में थे। उनकी बात पर विश्वास करना मुश्किल था। पुलिस ने उनसे पता मांगा और कनाडा के स्क्वामिश टाउन हाउस पहुंच गई। दरवाजा खोला तो वहां का नजारा भयानक था। लिविंग रूम में एक महिला की लाश पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। महिला के चारों ओर पिघली हुई मोमबत्तियां थीं।

करना चाहते थे जस्टिन ट्रूडो की हत्या

घर की हालत बहुत खराब थी। सामान बिखरा हुआ था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दूसरी तरफ, 21 साल के रायन ग्रांथम को गिरफ्तार कर लिया गया। रायन अपनी मां के बाद तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और कई लोगों को मारना चाहते थे। जब उन्होंने मां की हत्या की वजह बताई, तो सब चौंक गए।

रायन ग्रांथम का जन्म 30 नवंबर 1998 को कनाडा में हुआ था। जब वह छोटे थे, उनके पिता परिवार छोड़कर चले गए। उनकी मां 'बारबरा' ने अकेले उनकी और बहन की परवरिश की। रायन को बचपन से एक्टिंग का शौक था। मां ने उन्हें सपोर्ट किया और एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलवाई। 10 साल की उम्र में रायन को फिल्म 'जंपर' में एक छोटी भूमिका मिली। उनकी एक्टिंग से उन्हें कई बड़ी फिल्मों के ऑफर मिले। इनमें 'स्टॉर्म सेल्स', 'बैटल ऑफ द बल्ब', 'गॉब्लिन', 'एल्टीट्यूड' शामिल हैं।

2010 में, 12 साल की उम्र में रायन को फिल्म 'डायरी ऑफ ए विंपी किड' से पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद वह 'आई जॉम्बी', 'फॉलिंग स्काय्ज', 'परफेक्ट हाई', 'सुपरनैचुरल' सीरीज में भी नजर आए। आखिरी बार उन्हें 2019 की सीरीज "रिवरडेल" में देखा गया। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, रायन ने पॉपुलैरिटी हासिल की। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्हें काम मिलना मुश्किल हो गया।

मानसिक तौर पर थे परेशान

काम की कमी से वह परेशान रहने लगे। उनके दोस्त नहीं थे और न ही कोई खास सोशल लाइफ थी। वह कॉलेज से भी ड्रॉप आउट हो चुके थे। वह अपना गुस्सा पर्सनल डायरी में लिखते थे। मां की हत्या के बाद मिली डायरी से यह बात सामने आई।डायरी में रायन ने खुदकुशी के ख्यालों का जिक्र किया। उसने सीरियल किलर बनने की बातें भी लिखी थीं। यह उनकी बिगड़ी मानसिक स्थिति को दर्शाता है।

बढ़ते डिप्रेशन और एंग्जाइटी के कारण रायन नशे के आदी हो गए थे। वह घर में छिपकर नशा करते थे। इससे उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ती जा रही थी।

मां को उतारा मौत के घाट

31 मार्च 2020, यह वह दिन था, जब रायन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रायन सुबह अपने कमरे में थे। उनकी मां घर के कामों में व्यस्त थीं। रायन ने कमरे में नशा करना शुरू किया। कुछ देर बाद, वो बेहोश हो गए। उन्होंने एक .22 कैलिबर राइफल उठाई और उसे लोड किया। फिर उन्होंने राइफल को अनलोड किया और यह बार-बार किया। कुछ समय बाद, वह निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगे। वह एक गन क्लब के मेंबर थे और अच्छे शूटर थे। उनके पास कई राइफलें थीं। फिर भी, उन्होंने एक नई गन खरीदी थी।

कुछ देर तक पिस्तौल से निशाने की प्रैक्टिस करने के बाद, रायन सीढ़ियों पर बैठ गए। वह 15 मिनट तक सोचते रहे कि उन्हें क्या करना है। फिर वह धीरे-धीरे ग्राउंड फ्लोर के लिविंग रूम में गए। उन्होंने देखा कि मां पियानो बजा रही थीं। मां की पीठ रायन की तरफ थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पातीं, रायन ने उनके सिर पर निशाना साधा और गोली चला दी। गोली लगते ही मां फर्श पर गिर गईं। गिरते हुए उन्होंने अपने बेटे को देखा।

खून फर्श पर फैलने लगा, लेकिन रायन को कोई पछतावा नहीं हुआ। कुछ सेकंड में ही मां की सांसें थम गईं। फिर रायन ने अपना गो प्रो कैमरा उठाया और मां की लाश के साथ व्लॉग बनाना शुरू किया। यह व्लॉग रायन का कन्फेशन था। उसने कैमरे में मां की खून से लथपथ लाश दिखाई और कहा- 'मैंने उनके सिर में पीछे से गोली मारी। उस पल उन्हें पता चला कि यह मैं था।'यह व्लॉग करीब 4 मिनट का था। इसमें रायन बार-बार अपनी मां की लाश दिखाते रहे। कुछ देर बाद, वह मार्केट गए और बीयर खरीद लाए। एक सामान्य दिन की तरह, वह घर आए, कार पार्क की और लिविंग रूम में कॉकटेल पीने लगे। वह देर रात तक नशा करते रहे और लाश को उसी हालत में छोड़कर सोने चले गए।

जस्टिन ट्रूडो के हत्या की कोशिश

अगली सुबह उनकी नींद खुली। वह फिर लिविंग रूम में आकर नशा करने लगे। दोपहर में, उन्होंने मां की लाश के पास कुछ कैंडल्स जलाईं और लाश को एक शीट से ढंक दिया। थोड़ी देर मां के पास बैठने के बाद, रायन फिर नशा करने लगे। नशे में, उन्होंने कनाडा के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का कत्ल करने का फैसला किया। फिर वह ओटावा के रिड्यू कॉटेज की तरफ ड्राइव करने लगे।

रास्ते में, रायन ने सिमोन फ्रेसर यूनिवर्सिटी में घुसकर फायरिंग करने का फैसला किया। यही यूनिवर्सिटी थी, जहां रायन ने कभी दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की। उन्होंने लायन्स गेट ब्रिज और आसपास के इलाके में भी हत्या करने का सोचा। फिर अचानक, उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया।

दिमागी हालत ठीक नहीं थी

रायन के कन्फेशन और सबूतों के आधार पर उन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्ज लगे। उनके वकीलों ने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति इस कत्ल के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने यह भी कहा कि रायन की 21 साल की उम्र पर ध्यान दिया जाए। रायन के कमरे से मिली डायरी से पता चला कि वह कई महीनों से कत्ल की साजिश कर रहा था। इस केस में मनोचिकित्सक को भी शामिल किया गया।

रायन ने कोर्ट में कहा कि उसने सबसे पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को मारने का प्लान बनाया। उसे लगा कि इस कत्ल के बाद सोसाइटी और पुलिस उसकी मां के साथ बुरा सलूक करेंगे। इसलिए, उसने अपनी मां का कत्ल कर दिया। बता दें कि इन सबके बाद साल 2023 में रायन को फर्स्ट डिग्री मर्डर की बजाय सेकेंड डिग्री मर्डर का दोषी करार दिया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

ये भी पढ़ें

युद्धभूमि पर नहीं, फिर भी हर दिन युद्ध करते ‘120 बहादुर’ की एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल, BTS फोटोज
बॉलीवुड
युद्धभूमि पर नहीं, फिर भी हर दिन युद्ध करते '120 बहादुर' की एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल, BTS फोटोज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

10 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Entertainment / लाश के साथ बनाया व्लॉग, फिर रची ‘कत्लेआम’ की साजिश! इस एक्टर ने हैवानियत की सारी हदें की पार

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

महिला फिल्म मेकर को फेमस एक्टर ने भेज दिया अपना ही अश्लील वीडियो और फोटो! मचा बवाल

Jeremy Renner Obscene Case
हॉलीवुड

KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन के हमशक्ल को देख मचा बवाल, बिग बी खुद हुए कंफ्यूज, वीडियो वायरल

KBC के मंच पर अमिताभ बच्चन के हमशक्ल को देख मचा बवाल, बिग बी खुद हुए कंफ्यूज, वीडियो वायरल
बॉलीवुड

OTT पर धमाका! थ्रिल, मिस्ट्री और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बो, देखें ये 5 फिल्में और सीरीज

OTT Release This Week
OTT

युद्धभूमि पर नहीं, फिर भी हर दिन युद्ध करते ‘120 बहादुर’ की एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल, BTS फोटोज

युद्धभूमि पर नहीं, फिर भी हर दिन युद्ध करते '120 बहादुर' की एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल, BTS फोटोज
बॉलीवुड

पायल रोहतगी संग तलाक की खबरों पर संग्राम सिंह का टूटा साबरा का बांध, बताया क्या है सच?

Sangram-Singh-Payal-Rohatgi-Divorce
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.