बॉलीवुड

युद्धभूमि पर नहीं, फिर भी हर दिन युद्ध करते ‘120 बहादुर’ की एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल, BTS फोटोज

120 Bahadur: फिल्म '120 बहादुर' की एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्म के सेट से कुछ इमोशनल और पर्दे के पीछे की तस्वीरें BTS शेयर की हैं, जो फिल्म के बारे में और जानने के लिए फैंस की उत्सुकता बढ़ा रही हैं…

2 min read
मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 09, 2025

युद्धभूमि पर नहीं, फिर भी हर दिन युद्ध करते '120 बहादुर' की एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल, BTS फोटोज

(राशि खन्ना के Instagram a. से ली गई फोटो)

120 Bahadur: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस राशि खन्ना इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म '120 बहादुर' को लेकर सुर्खियों में हैं। खबरों के अनुसार, राशि खन्ना ने अपने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट पोस्ट से अपने फैंस को इमोशनल कर दिया है। एक्ट्रेस ने फिल्म '120 बहादुर' के सेट से कई बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीरें शेयर कीं है। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल, BTS फोटोज

दरअसल, एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई BTS फोटोज शेयर कीं और लिखा, "वो युद्ध के मैदान में नहीं गईं, लेकिन उन्होंने हर दिन युद्ध को जिया है। तो अब मिलिए सुगन शैतान सिंह भाटी से। मैं उन्हें अपने दिल के बहुत करीब रखती हूं, और ये उन सभी महिलाओं के लिए है जो देश के लिए समर्पित है जो प्रेम और त्याग के बीच जीती हैं, जो देश के जवानो के बाद घर पर पहरा देती हैं, और एक ही सांस में गर्व और दर्द दोनों महसूस करती हैं। #120bahadur।' राशि खन्ना के इस पोस्ट के बाद फैंस ने तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, "आपने इस किरदार में जान डाल दी।" तो दूसरे यूजर ने लिखा, "प्यारें फोटोज।"

इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपने रोल के बारे में एक इवेंट के दौरान बताया, 'ये एक चैलेंजिंग रोल' है। हालांकि, फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। Viral Bhayani के जरिए शेयर किए गए एक वीडियो में एक्ट्रेस फिल्म में अपने रोल के बारे में बात करती दिखीं और उन्होंने बताया, 'मैं खुद को बहुत लकी मानती हूं कि मुझे '120 बहादुर' का हिस्सा बनने का मौका मिला।

इमोशनल और चैलेंजिंग मोमेंट

मेरे लिए एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ होना गर्व की बात है और ये अपने आप में एक चैलेंज है। ये मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि जिस तरह से सीन लिखे गए थे, मैं हर बार बहुत इमोशनल हो जाती थी। मुझे फरहान सर ने काफी सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, मैं उनके बिना ये नहीं कर पाती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्मी वाइफ इस बात को मान लेती है कि उनका अपना शायद वापस ना आए। इस फिल्म में मैंने अपना बेस्ट दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आएगा।"

फिल्म '120 बहादुर' की कहानी की बात करें, तो 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों की बहादुरी की कहानी है। जिसमें 1962 के युद्ध के दौरान फेमस रेजांग ला की लड़ाई और भारतीय मिलिट्री इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों का जिक्र किया गया है, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। बता दें कि फिल्म '120 बहादुर' का निर्माण रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अमित चंद्रा के ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो के जरिए बनाया है। जो बॉक्स ऑफिस पर 21 नवंबर 2025 को दस्तक देने वाली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

बड़ी खबरें

View All

