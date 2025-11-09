युद्धभूमि पर नहीं, फिर भी हर दिन युद्ध करते ‘120 बहादुर’ की एक्ट्रेस ने शेयर किया इमोशनल, BTS फोटोज

दरअसल, एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई BTS फोटोज शेयर कीं और लिखा, "वो युद्ध के मैदान में नहीं गईं, लेकिन उन्होंने हर दिन युद्ध को जिया है। तो अब मिलिए सुगन शैतान सिंह भाटी से। मैं उन्हें अपने दिल के बहुत करीब रखती हूं, और ये उन सभी महिलाओं के लिए है जो देश के लिए समर्पित है जो प्रेम और त्याग के बीच जीती हैं, जो देश के जवानो के बाद घर पर पहरा देती हैं, और एक ही सांस में गर्व और दर्द दोनों महसूस करती हैं। #120bahadur।' राशि खन्ना के इस पोस्ट के बाद फैंस ने तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, "आपने इस किरदार में जान डाल दी।" तो दूसरे यूजर ने लिखा, "प्यारें फोटोज।"