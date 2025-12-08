Leg Pain and Kidney Disease : क्या पैर में दर्द किडनी की बीमारी का लक्षण है या हार्ट अटैक से जुड़ा है?

पैर दर्द और किडनी - हार्ट की बीमारी की सांकेतिक फोटो | Photo- Grok AI
Leg Pain and Kidney Disease or heart attack : अक्सर हम पैर दर्द को हल्के में लेते हैं। पर, ये लंबे समय से हो रहा है तो नजरअंदाज ना करें! ऐसे में सवाल उठता है कि पैर में दर्द किडनी की बीमारी का लक्षण (Leg Pain and Kidney Disease) है या हार्ट अटैक से जुड़ा है? चलिए, हम इस बात को थोड़े विस्तार से जानते हैं-
नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, टखनों और पैरों में सूजन किडनी की बीमारी की ओर इशारा करता है। इससे ये पता चलता है कि गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी से सोडियम (नमक) जमा हो रहा है। पैरों और टखनों में सूजन आने का ये कारण हो सकती है। नमक जमा होने से पैरों में दर्द या चलने-फिरने में तकलीफ होती है।
नेशनल किडनी फाउंडेशन ये भी कहता है कि किडनी के अलावा निचले अंगों में सूजन हृदय रोग, यकृत रोग और पैरों की नसों की पुरानी समस्याओं का भी संकेत हो सकती है।
अगर पैर में दर्द के साथ ड्राई और इची स्किन (सूखापन और खुजली) है तो ये संकेत किडनी की बीमारी की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में आप किडनी के डॉक्टर से मिलें।
पैरों में दर्द के कुछ अन्य कारण भी जानिए। जैसे- अगर विटामिन की कमी हो रही है या मसल्स इंजुरी है तो पैरों में दर्द हो सकता है। अधिक थकान आदि के कारण भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है।
डॉ. हिमांशु गुप्ता, सीनियर फिजिशियन कहते हैं कि सिर्फ पैर दर्द या इस तरह के लक्षण के आधार पर किसी बीमारी का आकलन नहीं किया जा सकता है। हां, आप इनको अर्ली साइन के रूप में ले सकते हैं। अगर इस तरह के संकेत लंबे समय तक बने रहे तो डॉक्टर से मिलें, सलाह के अनुसार जांच कराएं और फिर सही जानकारी मिल पाएगी।
