स्वास्थ्य

Leg Pain and Kidney Disease : क्या पैर में दर्द किडनी की बीमारी का लक्षण है या हार्ट अटैक से जुड़ा है?

Leg Pain and Kidney Disease : पैर में दर्द होना एक आम समस्या है। पर ये किडनी या हार्ट की बीमारी का संकेत भी हो सकती है। इस बात को आइए, नेशनल किडनी फाउंडेशन और डॉक्टर से समझते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

image

Dr. Himanshu Gupta

Dec 08, 2025

पैर दर्द और किडनी - हार्ट की बीमारी की सांकेतिक फोटो | Photo- Grok AI

Leg Pain and Kidney Disease or heart attack : अक्सर हम पैर दर्द को हल्के में लेते हैं। पर, ये लंबे समय से हो रहा है तो नजरअंदाज ना करें! ऐसे में सवाल उठता है कि पैर में दर्द किडनी की बीमारी का लक्षण (Leg Pain and Kidney Disease) है या हार्ट अटैक से जुड़ा है? चलिए, हम इस बात को थोड़े विस्तार से जानते हैं-

टखनों और पैरों में सूजन

नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, टखनों और पैरों में सूजन किडनी की बीमारी की ओर इशारा करता है। इससे ये पता चलता है कि गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी से सोडियम (नमक) जमा हो रहा है। पैरों और टखनों में सूजन आने का ये कारण हो सकती है। नमक जमा होने से पैरों में दर्द या चलने-फिरने में तकलीफ होती है।

हृदय, यकृत रोग और पैरों की नसों की पुरानी समस्या

नेशनल किडनी फाउंडेशन ये भी कहता है कि किडनी के अलावा निचले अंगों में सूजन हृदय रोग, यकृत रोग और पैरों की नसों की पुरानी समस्याओं का भी संकेत हो सकती है।

पैर में दर्द के साथ दिखे ये लक्षण तो सावधान!

अगर पैर में दर्द के साथ ड्राई और इची स्किन (सूखापन और खुजली) है तो ये संकेत किडनी की बीमारी की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में आप किडनी के डॉक्टर से मिलें।

VIDEO : देखें किडनी फेल होने की सबसे बड़ी वजह, क्या है?

पैर दर्द के ये कारण भी जानिए

पैरों में दर्द के कुछ अन्य कारण भी जानिए। जैसे- अगर विटामिन की कमी हो रही है या मसल्स इंजुरी है तो पैरों में दर्द हो सकता है। अधिक थकान आदि के कारण भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है।

Doctor Advice : लक्षण दिखने पर क्या करना सही?

डॉ. हिमांशु गुप्ता, सीनियर फिजिशियन कहते हैं कि सिर्फ पैर दर्द या इस तरह के लक्षण के आधार पर किसी बीमारी का आकलन नहीं किया जा सकता है। हां, आप इनको अर्ली साइन के रूप में ले सकते हैं। अगर इस तरह के संकेत लंबे समय तक बने रहे तो डॉक्टर से मिलें, सलाह के अनुसार जांच कराएं और फिर सही जानकारी मिल पाएगी।

