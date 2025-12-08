Leg Pain and Kidney Disease : क्या पैर में दर्द किडनी की बीमारी का लक्षण है या हार्ट अटैक से जुड़ा है?

Leg Pain and Kidney Disease or heart attack : अक्सर हम पैर दर्द को हल्के में लेते हैं। पर, ये लंबे समय से हो रहा है तो नजरअंदाज ना करें! ऐसे में सवाल उठता है कि पैर में दर्द किडनी की बीमारी का लक्षण (Leg Pain and Kidney Disease) है या हार्ट अटैक से जुड़ा है? चलिए, हम इस बात को थोड़े विस्तार से जानते हैं-