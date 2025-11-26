Bathua in Uric Acid: सिर्फ 1 कटोरी बथुआ रोज… और यूरिक एसिड ऐसे हो सकता है गायब जैसे कभी था ही नहीं!

Bathua in Uric Acid and Joint Pain: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में हरी सब्जियों की भरमार हो जाती है। इन्हीं में से एक खास और अक्सर अनदेखा कर दिया जाने वाला साग है बथुआ। आयुर्वेद में बथुए को एक शक्तिशाली औषधि माना गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो हाई यूरिक एसिड, जोड़ों के असहनीय दर्द या गाउट जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। यह सिर्फ एक स्वादिष्ट साग ही नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है जो शरीर की अंदरूनी सफाई करता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टलों को बाहर निकालने में मदद करता है। ( bathua khane ke fayde)