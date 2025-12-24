महिलाएं ध्यान दें! कमर की साइज बताएगी अंदर छिपी बीमारी? जानिए कितना होना चाहिए नॉर्मल Waist Size

Waist Size Women Health: कमर का साइज सिर्फ कपड़ों या सुंदरता से जुड़ी चीज़ नहीं है। यह आपकी सेहत का एक अहम संकेत है, जिस पर डॉक्टर खास ध्यान देते हैं। पेट के आसपास जमा चर्बी शरीर के दूसरे हिस्सों की चर्बी से अलग तरह से काम करती है। यह ऐसी केमिकल्स छोड़ती है जो दिल, ब्लड शुगर और हार्मोन पर असर डालती हैं। इसलिए कई बार वजन से ज्यादा कमर का नाप यह बताने में मदद करता है कि शरीर अंदर से कितना स्वस्थ है। खासकर महिलाओं में, कमर का साइज यह दिखाता है कि शरीर तनाव, लाइफस्टाइल और उम्र से जुड़े बदलावों को कैसे संभाल रहा है।