स्वास्थ्य

Winter Lungs Care: सर्दियों की ठंड और फूलती सांस! डॉक्टर से जानें अपने फेफड़ों को कैसे बचाएं और कब तुरंत अस्पताल जाएं

सर्दी का ये मौसम सबसे ज्यादा हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसमें भी हमारे फेफड़े सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करते है। आईये डॉ आदित्य सोनी से जानते है की सर्दियों के मौसम में फेफड़ों की सेहत का ख्याल रखने के लिए क्या करें और कैसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाना चाहिए।

Dec 24, 2025

Winter Lungs Care: सर्दी का मौसम आते ही अनेकों बीमारियां अपने शरीर पर दस्तक देने लगती हैं। लेकिन क्या आपको पता है सर्दी में सबसे ज्यादा खास ख्याल रखने की जरुरत अगर किसी की होती है तो वो है हमारे फेफड़े। फेफड़ों के बिना एक बार को आप अपने जीवन की कल्पना करके देख सकते है क्या? जी नहीं, ये संभव ही नहीं है क्योंकि फेफड़े नहीं होंगे तो श्वसन क्रिया नहीं होगी और बिना श्वसन के आप कितने दिन जीवित रह लेंगे।

चलिए एक बार के लिए मान लेते है की जीने के लिए प्राणवायु चाहिए यानी ऑक्सीजन, पर क्या आप ये जानते है की जब फेफड़े ही नहीं होंगे तो सांस लेने और बाहर निकालने की प्रक्रिया संभव ही नहीं होगी। सर्दी के मौसम में लापरवाही आपके फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में जाहिर सी बात है की आपको अपने इन प्राण अंगों की खास देखभाल की जरुरत होती है। आईये डॉक्टर आदित्य सोनी से जानते है की सर्दियों में आप अपने फेफड़ों की सेहत का खास ख्याल रखने के लिए कौनसी आदतें अपना सकते है।

सर्दी का मौसम और फेफड़े(Lungs In Winter)

सर्दी के मौसम में ठंड के कारण हमारे फेफड़ों की क्षमता भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है की सर्दियों में कुहासा और प्रदूषण दोनों इसको ट्रिगर करने का काम करते है। आपने कभी गौर किया हो तो जब हम सुबह नींद से जागते है तो कई लोगों को सांस लेने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है हालाँकि उनको सांस की कोई बीमारी नहीं होती है फिर भी सर्दी के कारण उनमें ये दिक्कत होती है। खासकर बच्चों में ये समस्या थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है।

फेफड़ों को स्वस्थ रखना है तो ये आदतें अपनाएं(Winter Lungs Care)

1.घर से बाहर जाते समय- डॉ आदित्य सोनी का कहना है की सर्दियों में सुबह और शाम के समय ज्यादा सर्दी होती है ये बात तो हमें पता है लेकिन हमें जो नहीं पता है वो ये है कि इस समय की ठंड से बचना ही सबसे बड़ी स्वास्थ्य की कुंजी है। लेकिन ये संभव नहीं है की आप बाहर जाएं ही नहीं, जब काम हो तो बाहर जाएं लेकिन अपनी पूरी सुरक्षा के साथ। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें लेकिन इसके साथ ही ये बात ध्यान रखें की मास्क का प्रयोग करना भी आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य को बरकरार रखता है। इसलिए इस गलतफहमी से बाहर आने की जरुरत है की मास्क केवल प्रदूषण से बचने के लिए काम में आता है।

2. घर के अंदर की सुरक्षा- घर के अन्दर रहना भी हमारे फेफड़ों की पूरी तरह सुरक्षा नहीं है। फेफड़ों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है की घर के अंदर रहें तो अपनी कुछ आदतों में सुधार करें जैसे की पूरा दिन घर की खिड़कियां खुली न रखें और नमी का विशेष ख्याल रखें क्योंकि सर्दी से बचने के लिए जो हम हीटर चलाते है उनसे भी नमी प्रभावित होती है और फेफड़ों की सुरक्षा बाधित होती है। घर में वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखें।

3. अपनी जीवनशैली में बदलाव- किसी भी बीमारी से निपटना हो तो हम दवाओं के साथ अपनी जीवनशैली में भी जरुरी सुधार करते है। बिलकुल यही बात लागू होती है फेफड़ों की सुरक्षा यानी उनको बीमारी से बचाने के लिए। सुबह-शाम थोड़ा टहलें, बाहर ज्यादा सर्दी हो तो अंदर ही थोड़ा घूम लें, गुनगुना पानी पीएं और सर्दियों में पश्चिमी चलन के चलते ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें।

कब तुरंत डॉक्टर को दिखाएं -

  • बोलते समय वाक्य पूरा होने से पहले ही सांस फूल जाए
  • आराम करते समय भी तेजी से सांस चलना
  • नाखूनों का नीला पड़ना और काफी बार चक्कर आने जैसी स्थिति हो जाना

स्वास्थ्य
