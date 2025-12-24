Winter Lungs Care: सर्दियों की ठंड और फूलती सांस! डॉक्टर से जानें अपने फेफड़ों को कैसे बचाएं और कब तुरंत अस्पताल जाएं

1.घर से बाहर जाते समय- डॉ आदित्य सोनी का कहना है की सर्दियों में सुबह और शाम के समय ज्यादा सर्दी होती है ये बात तो हमें पता है लेकिन हमें जो नहीं पता है वो ये है कि इस समय की ठंड से बचना ही सबसे बड़ी स्वास्थ्य की कुंजी है। लेकिन ये संभव नहीं है की आप बाहर जाएं ही नहीं, जब काम हो तो बाहर जाएं लेकिन अपनी पूरी सुरक्षा के साथ। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें लेकिन इसके साथ ही ये बात ध्यान रखें की मास्क का प्रयोग करना भी आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य को बरकरार रखता है। इसलिए इस गलतफहमी से बाहर आने की जरुरत है की मास्क केवल प्रदूषण से बचने के लिए काम में आता है।