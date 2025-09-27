बचपन में अभिषेक शर्मा अपनी बहनों से करते थे इस चीज की रिक्वेस्ट, सालों बाद पिता ने किया खुलासा

राजकुमार शर्मा बैंक में नौकरी करते मगर वहा से छुट्टियां लेकर बेटे को कोचिंग भी देते। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों को वह कोचिंग कराते वह बताते हैं कि आपके बेटे में बहुत ख़ास टैलेंट है। तभी से पिता ने तय किया कि अभिषेक को खुद ही ट्रेनिंग देंगे। खास बात यह है कि क्रिकेट खेलने के बावजूद भी अभिषेक पढ़ाई में अव्वल रहे। दिल्ली पब्लिक स्कूल अमृतसर में वह हर कक्षा में 90% से ज्यादा अंक लाते थे। वह टूर्नामेंट के बीच में परीक्षा देकर शानदार रिज़ल्ट भी लाते और बाद में बीए तक की पढाई पूरी की।