Side Effects of Supplements: क्या डॉक्टर से बिना पूछे विटामिन की दवाई खाना सही है, एक्सपर्ट से समझिए

Side Effects of Supplements: आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में लोगों को बैंलेस डाइट लेने के बाद भी विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसे में डॉक्टर कई बार सप्लीमेंट लेने की सलाह भी देते हैं, खासकर लंबी बीमारी से उबरने के बाद कमजोरी दूर करने के लिए। लेकिन समस्या तब होती है जब लोग अपनी मर्जी से, बिना डॉक्टर की सलाह के, मल्टीविटामिन या हर्बल सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं।