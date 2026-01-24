गर्दन में गांठ और रात में पसीना? Shark Tank की नई जज को इन्हीं मामूली लक्षणों ने पहुंचाया था कैंसर के स्टेज तक

हॉजकिन लिंफोमा एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, जो शरीर की लिम्फैटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। यह सिस्टम शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा होता है। इस बीमारी में गर्दन, बगल या कमर की गांठें सूज जाती हैं। इसके अलावा लगातार बुखार, रात को पसीना आना, वजन तेजी से घटना और थकान इसके आम लक्षण हैं। अच्छी बात यह है कि समय पर पहचान और सही इलाज से हॉजकिन लिंफोमा पूरी तरह ठीक हो सकता है।