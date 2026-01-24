Weight Loss Treatment: 1 अरब लोग इसकी चपेट में! कहीं आपका बढ़ता वजन किसी बड़ी बीमारी का अलार्म तो नहीं?

भारत में भी मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (2019-21) के अनुसार, भारत में हर चार में से एक पुरुष या महिला मोटापे या ओवरवेट की श्रेणी में आता है। खास बात यह है कि मोटापा अब सिर्फ शहरों या अमीर तबके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांवों और मध्यम वर्ग में भी तेजी से फैल रहा है। द लैंसेट में छपी एक स्टडी के मुताबिक, भारत में महिलाओं में पेट का मोटापा करीब 40% और पुरुषों में 12% है। 30 से 49 साल की उम्र की 5-6 महिलाएं पेट के मोटापे से परेशान हैं। यह समस्या उम्र बढ़ने, शहरी जीवनशैली, कम शारीरिक गतिविधि और खानपान से जुड़ी हुई है।