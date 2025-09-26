Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Vitamin E Deficiency: विटामिन ई की कमी से बढ़ता है मिसकैरेज का रिस्क, स्टडी में हुआ खुलासा

Vitamin E and Pregnancy: एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि गर्भावस्था में विटामिन ई की कमी से महिलाओं में मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है। विटामिन ई एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सिडेंट है, जो न केवल आपकी कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है बल्कि गर्भ में बच्चे के विकास के लिए भी आवश्यक है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 26, 2025

Vitamin E deficiency, Miscarriage risk, Pregnancy health, Vitamin E and pregnancy, Pregnancy complications, Effects of vitamin E deficiency during pregnancy,
विटामिन ई की कमी से बढ़ता है मिसकैरेज का रिस्क? (Image Source: Gemini AI)

Effects of vitamin E Deficiency: विटामिन ई में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और त्वचा व आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन ई की कमी धीरे-धीरे बढ़ सकती है, जिससे शुरुआती चरणों में इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा फ्री रेडिकल बायोलॉजी एंड मेडिसिन में प्रकाशित स्टडी में बताया गया है कि विटामिन ई की कमी से भ्रूण को तंत्रिका संबंधी क्षति हो सकती है, भ्रूण का सामान्य रूप से विकास नहीं हो पाता और उसकी मृत्यु हो सकती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं में गर्भपात का एक कारण हो सकती है।

शुरुआती संकेत

  • मांसपेशियों में कमजोरी
  • मामूली कोऑर्डिनेशन संबंधी मुद्दे
  • हाथों और पैरों में सुन्नता
  • दृष्टि संबंधी समस्याएं
  • गर्भवती महिलाओं में मिसकैरेज का जोखिम

विटामिन ई की कमी का कारण

खराब आहार सेवन

विटामिन ई की कमी अक्सर कम फैट वाले आहार या विटामिन ई से भरपूर प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को छोड़ने से होती है। मेवे, बीज और पत्तेदार सब्जियों का सेवन न करने से शरीर में इस महत्वपूर्ण पोषक तत्व की कमी हो सकती है।

अन्य समस्याएं

कुछ स्वास्थ्य स्थितियां शरीर की आहार फैट को अवशोषित करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, और उनके साथ, फैट में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ई को भी प्रभावित करती हैं। इसके कारण ये परेशानियां भी हो सकती हैं -

सिस्टिक फाइब्रोसिस

यह विकार पैंक्रियाज को प्रभावित करता है, जिससे वसा को तोड़ना और अवशोषित करना कठिन हो जाता है, जिससे पोषक तत्वों की कमी का खतरा बढ़ जाता है।

क्रोनिक पैन्क्रियाटाइटिस

ये परेशानी वसा के पाचन को बाधित करती है, जो बदले में विटामिन ई के अवशोषण को प्रभावित करता है।

क्रोहन रोग

पाचन तंत्र की सूजन आवश्यक विटामिनों सहित पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालती है।

किन खाद्य पदार्थों में होता है विटामिन ई?

  • बादाम, अखरोट और पीनट्स
  • पालक, ब्रोकली और हरी पत्तेदार सब्जियाँ
  • सूरजमुखी के बीज
  • वनस्पति तेल जैसे सूरजमुखी और सरसों का तेल
  • एवोकाडो

कैसे करें विटामिन ई की कमी दूर

  • विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थों को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करें।
  • डॉक्टर की सलाह से विटामिन ई सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है।
  • धूम्रपान और शराब से परहेज करें क्योंकि ये विटामिन ई की कमी को बढ़ा सकते हैं।

स्वास्थ्य

