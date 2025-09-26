Vitamin E Deficiency: विटामिन ई की कमी से बढ़ता है मिसकैरेज का रिस्क, स्टडी में हुआ खुलासा

Effects of vitamin E Deficiency: विटामिन ई में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और त्वचा व आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन ई की कमी धीरे-धीरे बढ़ सकती है, जिससे शुरुआती चरणों में इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा फ्री रेडिकल बायोलॉजी एंड मेडिसिन में प्रकाशित स्टडी में बताया गया है कि विटामिन ई की कमी से भ्रूण को तंत्रिका संबंधी क्षति हो सकती है, भ्रूण का सामान्य रूप से विकास नहीं हो पाता और उसकी मृत्यु हो सकती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं में गर्भपात का एक कारण हो सकती है।