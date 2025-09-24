Vitamin E Deficiency: बिना बताए शरीर को खोखला कर सकती है विटामिन ई की कमी, जानें कैसे चुपचाप पहुंचा रही नुकसान

Symptoms of Vitamin E Deficiency: विटामिन ई शरीर की ढाल होता है। ये सेल्स को नुकसान से बचाता है, उपचार में सहायक होता है और आपके नर्वस सिस्टम को सक्रिय रखता है। लेकिन जब यह ढाल कमजोर हो जाती है, तो धीरे-धीरे शरीर में कई परेशानियां होने लगती है। इसके प्रभाव हमेशा शुरुआत में स्पष्ट नहीं होते, जिससे इसकी कमी का पता तब तक नहीं चलता और बाद में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।