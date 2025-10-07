Ayurveda Tips: सर्दी खांसी में काढ़ा पीने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानें सेवन का सही तरीका

डॉ. अर्जुन राज के अनुसार, इन तीनों लक्षणों में सबसे जरूरी है। शरीर को पर्याप्त आराम देना। ज्यादा मेहनत या नींद की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसलिए दिनभर पर्याप्त आराम करें और हल्का भोजन करें। तरल पदार्थ जैसे गुनगुना पानी, सूप या हर्बल चाय का सेवन करें। नमक वाले गर्म पानी से गरारे करने से गले का दर्द कम होता है। इसके अलावा अदरक, शहद, तुलसी, काली मिर्च और लौंग जैसे तत्वों से तैयार काढ़ा सर्दी-खांसी के लिए बेहद फायदेमंद होता है।