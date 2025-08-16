Almond Oil Vs Coconut Oil, कौन-सा है एंटी-एजिंग के लिए बेस्ट फेशियल मसाज ऑइल?

Almond Oil Vs Coconut Oil: खूबसूरत, यंग और चमकदार दिखना किसे पसंद नहीं है। इसके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी ट्रेंड्स और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ब्यूटी स्किनकेयर रूटीन में से एक अहम हिस्सा है फेशियल मसाज। यह त्वचा को लंबे समय तक जवान और दमकता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में फेशियल मसाज के लिए बादाम का तेल और नारियल का तेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऑयल हैं, जो स्किन के लिए असरदार माने जाते हैं। दोनों ही तेल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन जब बात एंटी-एजिंग की आती है तो सवाल उठता है – क्या दोनों का उपयोग फेशियल मसाज में किया जा सकता है ? आइए जानते हैं कि इन दोनों में कौन-सा तेल आपकी स्किन को उम्र के असर से बचाने में ज्यादा असरदार हो सकता है।