Almond Oil Vs Coconut Oil, कौन-सा है एंटी-एजिंग के लिए बेस्ट फेशियल मसाज ऑइल?

Almond Oil Vs Coconut Oil: खूबसूरत, यंग और चमकदार दिखना किसे पसंद नहीं है। इसके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी ट्रेंड्स और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ब्यूटी स्किनकेयर रूटीन में से एक अहम हिस्सा है फेशियल मसाज। यह त्वचा को लंबे समय तक जवान और दमकता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में फेशियल मसाज के लिए बादाम का तेल और नारियल का तेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऑयल हैं, जो स्किन के लिए असरदार माने जाते हैं। दोनों ही तेल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन जब बात एंटी-एजिंग की आती है तो सवाल उठता है – क्या दोनों का उपयोग फेशियल मसाज में किया जा सकता है ? आइए जानते हैं कि इन दोनों में कौन-सा तेल आपकी स्किन को उम्र के असर से बचाने में ज्यादा असरदार हो सकता है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की एक स्टडी बताती है कि नैचुरल तेल, खासकर बादाम और नारियल तेल, लंबे समय तक स्किन हेल्थ को बनाए रखने में मददगार हैं। ये न सिर्फ मॉइस्चराइजेशन देते हैं बल्कि त्वचा को पर्यावरणीय नुकसान से भी बचाते हैं।
नारियल तेल एक नैचुरल मॉइस्चराइजर है जो स्किन पर सुरक्षात्मक परत बनाता है। यह खासतौर पर ड्राई और डल स्किन के लिए वरदान माना जाता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड त्वचा को रिपेयर करते हैं और रूखापन दूर करते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से स्किन की टाइटनेस बढ़ती है और झुर्रियां धीरे-धीरे हल्की दिखने लगती हैं।
बादाम के तेल में विटामिन E और A अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये तत्व त्वचा की इलास्टिसिटी को बनाए रखते हैं, जिससे फाइन लाइन्स जल्दी नहीं दिखतीं। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह हल्का होता है और त्वचा में तुरंत समा जाता है। इससे स्किन मॉइस्चराइज्ड और सॉफ्ट रहती है, साथ ही चेहरा नैचुरल ग्लो से दमकने लगता है। संवेदनशील त्वचा वाले लोग भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोनों ही तेलों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद हैं। बादाम का तेल जलन या चिड़चिड़ी त्वचा को शांत करता है, जबकि नारियल तेल लालिमा और सूजन कम करने में मदद करता है।
साथ ही, बादाम का तेल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है जो फ्री रेडिकल्स से बचाव कर अर्ली एजिंग को रोकता है। वहीं नारियल तेल डैमेज्ड स्किन को रिपेयर कर चमक और हेल्दी टेक्सचर देता है।
-सेंसिटिव और ऑयली स्किन वालों के लिए बादाम तेल बेहतर है, क्योंकि यह हल्का होता है और पोर्स ब्लॉक नहीं करता।
-ड्राई और नॉर्मल स्किन वालों के लिए नारियल तेल ज्यादा असरदार है, क्योंकि यह गहरी नमी प्रदान करता है।
-एक्ने-प्रोन स्किन वालों को नारियल तेल से बचना चाहिए, क्योंकि यह कभी-कभी पिंपल्स को बढ़ा सकता है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।