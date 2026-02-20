20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Diabetes में नाश्ता कब करें? डॉक्टरों ने बताया सही टाइम और सही तरीका

Diabetes Breakfast Timing: डायबिटीज में नाश्ता कब करना सही है? उठते ही या बाद में? जानिए ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए एक्सपर्ट्स की आसान सलाह।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 20, 2026

diabetes breakfast timing

diabetes breakfast timing (Photo- gemini ai)

Diabetes Breakfast Timing: डायबिटीज में नाश्ता कब करना चाहिए। सुबह उठते ही या चाय-कॉफी के बाद? यह सवाल लाखों लोगों के मन में आता है। क्योंकि अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना है, तो दिन की शुरुआत कैसे होती है, यह बहुत मायने रखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि डायबिटीज में नाश्ता करने का कोई एक तय समय नहीं होता। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार सही समय हर व्यक्ति के शरीर, ब्लड शुगर लेवल, दवाइयों और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। यानी जो टाइम किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वही आपके लिए भी सही हो।

क्यों जरूरी है डायबिटीज में नाश्ता?

नाश्ता शरीर को दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा देता है और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से बचाता है। अगर सुबह सही तरह से खाना खाया जाए, तो मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है और दिनभर भूख भी कंट्रोल में रहती है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित नाश्ता करने से ब्लड शुगर के उतार-चढ़ाव कम होते हैं। इससे शरीर कार्बोहाइड्रेट को बेहतर तरीके से उपयोग कर पाता है और लंबे समय तक पेट भरा रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स, जैसे कि American Diabetes Association भी मानते हैं कि संतुलित डाइट और सही मील टाइमिंग ब्लड शुगर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाती है।

डायबिटीज मरीजों के लिए हेल्दी नाश्ता कैसा हो?

नाश्ता सिर्फ फल या जूस नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा खाना चुनना चाहिए जिसमें फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी कार्ब्स का संतुलन हो। प्लेट का आधे से ज्यादा हिस्सा सब्जियों से भरें, एक हिस्सा प्रोटीन का रखें और थोड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का।

कुछ अच्छे नाश्ते के विकल्प:

  • हाई फाइबर ओट्स + उबला अंडा + सब्जियां
  • एग रैप और वेजिटेबल सलाद
  • मल्टीग्रेन टोस्ट + पनीर या स्प्राउट्स
  • दाल चीला या वेज उपमा

फाइबर से भरपूर खाना पेट लंबे समय तक भरा रखता है और ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकता है।

डायबिटीज में नाश्ता करने का सही समय क्या है?

सबसे जरूरी बात अपने शरीर की सुनें। जब भूख लगे और ब्लड शुगर बहुत ज्यादा या बहुत कम न हो, तब नाश्ता करना बेहतर है। अगर सुबह भूख नहीं है, तो जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं। लेकिन लंबे समय तक खाली पेट भी न रहें, क्योंकि इससे ब्लड शुगर अचानक गिर या बढ़ सकता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि समय-समय पर ब्लड शुगर चेक करते रहें। इससे पता चलता है कि आपका नाश्ता और उसका समय आपके शरीर के लिए सही है या नहीं।

एक आसान टिप जो बहुत काम आएगी

अगर खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ जाए, तो 10-15 मिनट हल्की वॉक करें। इससे शरीर ग्लूकोज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है और शुगर कंट्रोल में रहती है।

अपने ब्लड शुगर पर नजर रखें

डायबिटीज में नाश्ता बेहद जरूरी है, लेकिन उसका सही समय हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कोई फिक्स नियम नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है, संतुलित खाना खाएं, अपने ब्लड शुगर पर नजर रखें और वही रूटीन अपनाएं जो आपके शरीर को सूट करे।

ये भी पढ़ें

डायबिटीज का कड़वा सच, क्या आप भी फॉलो कर रहे हैं 1977 का खतरनाक विदेशी डाइट प्लान
Patrika Special News
Diabetes reversal series Episode 1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 01:05 pm

Hindi News / Health / Diabetes में नाश्ता कब करें? डॉक्टरों ने बताया सही टाइम और सही तरीका

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cancer Risk and Blood Type : किस ब्लड ग्रुप वालों को कैंसर का रिस्क कम, इस ब्लड टाइप वालों का कैंसर से बचना मुश्किल

Cancer Risk and Blood Type, Which blood group has the lowest risk of cancer, Which blood group has the high risk of cancer,
स्वास्थ्य

Chronic Kidney Disease से बढ़ सकता है Dementia का खतरा? नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Chronic Kidney Disease
स्वास्थ्य

Smoking Hair Loss: कैंसर ही नहीं, आपकी खूबसूरती भी निगल रही है सिगरेट! जानिए धुएं में कैसे उड़ रहे हैं आपके घने बाल

Smoking Hair Loss
स्वास्थ्य

AI Heart Attack Prediction : सेकेंडों में AI बताएगा साइलेंट हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा! 95% तक सही जांच

AI Heart Attack Prediction, AI technology helps to detect severe heart attacks faster, heart attacks faster detection, silent heart attack,
स्वास्थ्य

मोटापा…मतलब खतरे की घंटी; भारत में हुई मौतों का चौंकाने वाला आंकड़ा आया सामने

obesity risk hospitalization risk
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.