Diabetes में नाश्ता कब करें? डॉक्टरों ने बताया सही टाइम और सही तरीका

Diabetes Breakfast Timing: डायबिटीज में नाश्ता कब करना चाहिए। सुबह उठते ही या चाय-कॉफी के बाद? यह सवाल लाखों लोगों के मन में आता है। क्योंकि अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना है, तो दिन की शुरुआत कैसे होती है, यह बहुत मायने रखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि डायबिटीज में नाश्ता करने का कोई एक तय समय नहीं होता। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार सही समय हर व्यक्ति के शरीर, ब्लड शुगर लेवल, दवाइयों और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। यानी जो टाइम किसी और के लिए सही है, जरूरी नहीं कि वही आपके लिए भी सही हो।