दिल में Pacemaker क्यों लगाया जाता है? NLM से जानिए किन 7 बातों का रखना चाहिए ध्यान

मेयो क्लिनिक के अनुसार, पेसमेकर की जरूरत हर हृदय रोगी को नहीं होती। इसे आमतौर पर दिल की धड़कन का बहुत धीमा होने पर, दिल की विद्युत प्रणाली में रुकावट होने पर या दिल की धड़कन का अनियमित होने पर और बार-बार चक्कर आना या बेहोश होना, जब इसकी वजह धीमी धड़कन हो तब लगाया जाता है। डॉक्टर ईसीजी, 24 घंटे की धड़कन रिकॉर्ड करने वाली जांच (होल्टर मॉनिटर), हृदय की अल्ट्रासाउंड जांच (टू-डी इको) और अन्य जरूरी जांचों के आधार पर तय करते हैं कि पेसमेकर लगाने की जरूरत है या नहीं।