Epidermolysis Bullosa में क्यों हो जाती है त्वचा बेहद नाजुक? एनएचएस से जानिए कारण और लक्षण

Epidermolysis Bullosa Symptoms: सोचिए, अगर किसी बच्चे की त्वचा इतनी नाजुक हो कि उसे प्यार से गले लगाने, गोदी में उठाने या कपड़ों की सिलाई चुभने से भी शरीर पर छाले पड़ जाएं? सुनने में ही कितना दर्दनाक लगता है न, लेकिन एपिडर्मोलिसिस बुलोसा (EB) नाम की बीमारी में ऐसा सच में होता है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की स्किन किसी तितली के पंखों जैसी कमजोर हो जाती है, इसीलिए इसे बटरफ्लाई स्किन भी कहते हैं। आइए एनएचएस से समझते हैं कि आखिर यह बीमारी होती क्यों है और इसके क्या लक्षण हैं।