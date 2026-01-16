Energy Drink and Paralysis: सावधान! थकान मिटाने वाली एनर्जी ड्रिंक कहीं आपको व्हीलचेयर पर न बिठा दे? अभी जानें इसके कारण

Energy Drink and Paralysis: आजकल की भागदौड़ भरी हमारी जिंदगी में पश्चिमी संस्कृति ने समय की बचत और कम समय में जल्दी उपलब्ध होने वाले गुणों के कारण अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इसी के चलते एनर्जी ड्रिंक का जो सेवन बढ़ा है वह हमारे स्वास्थ्य को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। हाल ही में एक खबर आई कि 22 वर्षीय एक युवक ने अपने पैरों से चलने की क्षमता सिर्फ इस वजह से खो दी कि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक का सेवन करने की आदत थी और उसकी यही आदत उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई।