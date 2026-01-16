Bruising without Injury: शरीर पर अचानक नीले निशान आते हैं? सावधान! कहीं ये गंभीर बिमारियों का संकेत तो नहीं

Bruising without injury (image- gemini AI)
Bruising without injury: आपने कई बार देखा होगा कि आपके पैरों पर नीले निशान बन जाते हैं। उन्हें देखकर आप सोचते रहते हैं कि न तो कोई चोट लगी है, न ही हम कहीं गिरे या टकराए हैं, फिर यह नीला निशान हमारे पैर पर कैसे हुआ? कई जगह तो यह तक मान लिया जाता है कि अगर ऐसा नीला निशान अचानक से हुआ है, तो आपके साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है।
अगर आपके पैर पर अचानक से नीला निशान हुआ है, तो यह चिंता का विषय है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए। इसकी खास बात यह है कि यह समस्या महिलाओं में ज्यादा होती है। आइए डॉ संदीप जोशी से जानते हैं कि हमारे शरीर में, विशेष तौर पर पैरों में होने वाले ये निशान क्यों होते हैं? ये महिलाओं में ज्यादा किस कारण से होते हैं और इसके लक्षण और बचाव क्या होते हैं?
पैरों पर अचानक से बनने वाले नीले निशान कई कारणों से हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमारी त्वचा के नीचे छोटी-छोटी रक्त वाहिकाएं (Capillaries) फट जाती हैं और इस कारण से वहां रक्त जमा हो जाता है। इसके अन्य कारण निम्न हो सकते हैं:
महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ये नीले निशान ज्यादा होते हैं। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि महिलाओं की त्वचा पुरुषों की तुलना में ज्यादा पतली होती है। महिलाओं में पाया जाने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन रक्त वाहिकाओं की दीवारों को थोड़ा "रिलैक्स" (Relax) और लचीला बना देता है। इसके अलावा महिलाओं में पुरुषों की तुलना में खून की कमी भी ज्यादा देखने को मिलती है।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
