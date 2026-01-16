Bruising without Injury: शरीर पर अचानक नीले निशान आते हैं? सावधान! कहीं ये गंभीर बिमारियों का संकेत तो नहीं

Bruising without injury: आपने कई बार देखा होगा कि आपके पैरों पर नीले निशान बन जाते हैं। उन्हें देखकर आप सोचते रहते हैं कि न तो कोई चोट लगी है, न ही हम कहीं गिरे या टकराए हैं, फिर यह नीला निशान हमारे पैर पर कैसे हुआ? कई जगह तो यह तक मान लिया जाता है कि अगर ऐसा नीला निशान अचानक से हुआ है, तो आपके साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है।