जौहर यूनिवर्सिटी के पुराने और वर्तमान हालात क्या हैं? क्या है इसकी पूरी कहानी, आजम खान के ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ को बुलडोजर का डर

Mohammad Ali Jauhar University: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में जेल में बंद आजम खानके 'ड्रीम प्रोजेक्ट' मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Mohammad Ali Jauhar University) पर अब बड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय परिसर में बने 40 भवनों में से 38 को अवैध निर्माण मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि इन भवनों का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किया गया था। संस्थान को 15 दिन का समय दिया गया है कि वह स्वयं इन भवनों को हटा ले। निर्धारित अवधि में ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।