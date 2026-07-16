Rampur News: जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर की सड़क अब सार्वजनिक मार्ग, PWD ने लगाया बोर्ड, प्रशासनिक कार्रवाई से बढ़ी हलचल

जौहर विश्वविद्यालय (photo- @indiatomorrow)
Jauhar University Public Road: उत्तर प्रदेश के रामपुर (Rampur) में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह विश्वविद्यालय परिसर के भीतर से गुजरने वाली सड़क है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सड़क पर बोर्ड लगाकर इसे सार्वजनिक मार्ग (Public Route) घोषित कर दिया है। इस कदम के बाद इलाके में नई चर्चा शुरू हो गई है।
PWD की ओर से लगाए गए बोर्ड में साफ लिखा गया है कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर से गुजरने वाली यह सड़क आम लोगों के आवागमन के लिए सार्वजनिक मार्ग है। यानी इस रास्ते का इस्तेमाल सिर्फ विश्वविद्यालय से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी कर सकते हैं। यह मामला पहले से न्यायालय में चल रहे विवाद से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है।
इसी बीच, रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने विश्वविद्यालय परिसर में बनी 38 इमारतों को बिना स्वीकृत नक्शे के निर्मित बताते हुए हटाने का आदेश दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि संबंधित ट्रस्ट को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन तय समय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रशासन ने निर्धारित अवधि में कार्रवाई न होने पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी भी दी है।
जौहर यूनिवर्सिटी लंबे समय से भूमि और निर्माण से जुड़े विभिन्न कानूनी मामलों के कारण सुर्खियों में रही है। अब परिसर के भीतर की सड़क को सार्वजनिक मार्ग घोषित किए जाने को भी उसी क्रम की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित विभागों की कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।
प्रशासन का कहना है कि सभी कार्रवाई लागू नियमों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की जा रही है। वहीं, मामले से जुड़े सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर भी दिया जा रहा है। फिलहाल सड़क पर लगाया गया PWD का बोर्ड और RDA की कार्रवाई दोनों ही रामपुर में चर्चा का विषय बने हुए हैं।
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