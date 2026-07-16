Rampur News: जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर की सड़क अब सार्वजनिक मार्ग, PWD ने लगाया बोर्ड, प्रशासनिक कार्रवाई से बढ़ी हलचल

PWD की ओर से लगाए गए बोर्ड में साफ लिखा गया है कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर से गुजरने वाली यह सड़क आम लोगों के आवागमन के लिए सार्वजनिक मार्ग है। यानी इस रास्ते का इस्तेमाल सिर्फ विश्वविद्यालय से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि आम नागरिक भी कर सकते हैं। यह मामला पहले से न्यायालय में चल रहे विवाद से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है।