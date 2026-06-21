रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर लगेगा ताला? इनकम टैक्स के नोटिस के बाद आजम खान की बढ़ी मुश्किलें, क्या है पूरा मामला?

आयकर विभाग ने नोटिस जारी करके स्पष्ट निर्देश दिया है कि जौहर ट्रस्ट की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर विस्तृत जवाब दाखिल करें। नोटिस में वित्तीय लेनदेन, अनियमितताओं और ट्रस्ट की गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आयकर विभाग ने संकेत दिया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह कार्रवाई 2017 में रामपुर शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर शुरू हुई थी। आकाश सक्सेना गड़बड़ी की शिकायत की थी।