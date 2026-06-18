रामपुर में युवक की हत्या, मीट पहुंचाने के विवाद में पीट-पीटकर मारा, बोरे के अंदर डाली लाश

यह पूरी घटना 15 जून को तब सामने आई जब पटवाई थाना इलाके के रेहटगंज में बनी नई पुलिया के पास, राधाकृष्ण गौशाला के सामने एक गंदे नाले में बोरे से लिपटी हुई एक अज्ञात लाश बरामद हुई। नाले में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में सामने आया कि युवक की मौत शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने और गहरे सदमे के कारण हुई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।