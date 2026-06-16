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रामपुर

शादी के 3 दिन बाद खुला दुल्हन का सच, ₹1 लाख लेकर हिंदू नाम से रचाया था ब्याह, असली ‘आधार’ ने खोली पोल

Rampur Marriage Fraud: रामपुर में शादी के नाम पर ₹1 लाख की ठगी का सनसनीखेज मामला। हिंदू नाम रिया गुप्ता बताकर युवक से रचाया ब्याह, 3 दिन बाद असली आधार कार्ड ने खोला मुस्लिम दुल्हन यास्मीन का राज। जानिए पूरा मामला...

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रामपुर

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Pratiksha Gupta

Jun 16, 2026

Identity Fraud, Rampur Police, Fake Hindu Identity

'रिया' निकली यास्मीन, शादी के 3 दिन बाद खुला दुल्हन का राज | फोटो सोर्स- X

UP Crime News: यूपी के रामपुर से शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहां एक मुस्लिम महिला ने खुद को हिंदू बताकर एक युवक से शादी रचा ली। इतना ही नहीं, इस शादी के एवज में पीड़ित परिवार से ₹1 लाख भी ऐंठ लिए गए। शादी के सिर्फ तीन दिन बाद जब दुल्हन का असली आधार कार्ड सामने आया, तो दूल्हे के होश उड़ गए। 'रिया गुप्ता' बनकर घर आई दुल्हन असल में तीन बच्चों की मां 'यास्मीन' निकली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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Published on:

16 Jun 2026 10:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / शादी के 3 दिन बाद खुला दुल्हन का सच, ₹1 लाख लेकर हिंदू नाम से रचाया था ब्याह, असली ‘आधार’ ने खोली पोल

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