शादी के 3 दिन बाद खुला दुल्हन का सच, ₹1 लाख लेकर हिंदू नाम से रचाया था ब्याह, असली ‘आधार’ ने खोली पोल

UP Crime News: यूपी के रामपुर से शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहां एक मुस्लिम महिला ने खुद को हिंदू बताकर एक युवक से शादी रचा ली। इतना ही नहीं, इस शादी के एवज में पीड़ित परिवार से ₹1 लाख भी ऐंठ लिए गए। शादी के सिर्फ तीन दिन बाद जब दुल्हन का असली आधार कार्ड सामने आया, तो दूल्हे के होश उड़ गए। 'रिया गुप्ता' बनकर घर आई दुल्हन असल में तीन बच्चों की मां 'यास्मीन' निकली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।