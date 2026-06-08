Udham Singh Nagar News: मेहर की रकम पर विवाद; बेटी के निकाह वाले दिन उठी पिता की अर्थी, मातम में बदली खुशियां

घटना के बाद दूल्हे आरिफ ने भी सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें पहले से पूरी स्थिति की जानकारी होती तो वह विवाद को बढ़ने से रोकने का प्रयास करते। आरिफ के अनुसार उनके परिवार ने हाल ही में घर का निर्माण कराया था और उनकी बहन की शादी भी हुई थी। उन्होंने बताया कि लड़की पक्ष की ओर से मेहर की रकम साढ़े 22 लाख रुपये बताई गई थी और बाद में इसे उधार के रूप में मानने की बात कही गई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने केवल पहले से तय शर्तों के अनुसार बातचीत करने की बात कही थी।