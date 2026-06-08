Udham Singh Nagar News: मेहर की रकम पर विवाद; बेटी के निकाह वाले दिन उठी पिता की अर्थी, मातम में बदली खुशियां

बेटी के निकाह वाले दिन उठी पिता की अर्थी (फोटो-पत्रिका)
Father Death Wedding Day: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादी समारोह के दौरान मेहर की रकम को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना गंभीर हो गया कि दुल्हन के पिता की जान चली गई। जिस घर में बेटी के निकाह की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां कुछ ही घंटों बाद मातम का माहौल छा गया। इस घटना ने न केवल दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरे इलाके को भी झकझोर कर रख दिया है।
जानकारी के अनुसार, खटीमा के इस्लामनगर क्षेत्र में निकाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और दोनों परिवार शादी की रस्मों में व्यस्त थे। इसी दौरान मेहर की रकम और उससे जुड़े आर्थिक मामलों को लेकर दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के बीच बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में मामला सामान्य चर्चा तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी। मौजूद लोगों ने माहौल को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता गया और तनाव का रूप ले लिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद के दौरान दुल्हन के पिता पर मानसिक दबाव बढ़ गया। बहस और तनाव के माहौल में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। परिवार के लोग तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। पिता की मौत की खबर मिलते ही शादी वाले घर में चीख-पुकार मच गई और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
दुल्हन के पिता की मौत के बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों ने गुस्से में आकर बारातियों को जाने से रोक दिया और उन्हें बंधक बना लिया। इस दौरान कई लोगों के साथ मारपीट किए जाने की भी बात सामने आई है। शादी समारोह का स्थल कुछ समय के लिए विवाद और अफरा-तफरी का केंद्र बन गया, जहां दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने और माहौल को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस की मौजूदगी में विवाद को और बढ़ने से रोका गया तथा दोनों परिवारों के लोगों से अलग-अलग बातचीत की गई। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था।
पुलिस ने बताया कि विवाह समारोह के दौरान मेहर की रकम को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसी दौरान लड़की के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पिता की मौत के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है।
घटना के बाद दूल्हे आरिफ ने भी सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें पहले से पूरी स्थिति की जानकारी होती तो वह विवाद को बढ़ने से रोकने का प्रयास करते। आरिफ के अनुसार उनके परिवार ने हाल ही में घर का निर्माण कराया था और उनकी बहन की शादी भी हुई थी। उन्होंने बताया कि लड़की पक्ष की ओर से मेहर की रकम साढ़े 22 लाख रुपये बताई गई थी और बाद में इसे उधार के रूप में मानने की बात कही गई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने केवल पहले से तय शर्तों के अनुसार बातचीत करने की बात कही थी।
आरिफ ने कहा कि जिस व्यक्ति ने रकम को लेकर बातचीत तय की थी, वह मौके पर मौजूद नहीं था। उनका आरोप है कि विवाद के बाद उन्हें जबरन बैठा दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। आरिफ ने यह भी कहा कि उनके भाई को भी निशाना बनाया गया। दूल्हे ने भावुक होते हुए कहा कि यदि किसी को सजा देनी है तो उन्हें और उनके पिता को दी जाए, लेकिन बाकी लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने खुद को पूरे विवाद के लिए जिम्मेदार मानने से इनकार किया और कहा कि वे इस दुखद घटना से बेहद आहत हैं।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी तक मामले में किसी पक्ष की ओर से औपचारिक तहरीर नहीं दी गई है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोनों परिवारों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही पूरे मामले की परिस्थितियों और विवाद की वास्तविक वजहों को समझने का प्रयास किया जा रहा है।
खटीमा की यह घटना समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस समारोह में दो परिवारों का रिश्ता जुड़ना था, वहां आर्थिक मुद्दों को लेकर शुरू हुआ विवाद एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बन गया। बेटी के निकाह के दिन पिता की मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।
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