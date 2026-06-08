8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

Udham Singh Nagar News: मेहर की रकम पर विवाद; बेटी के निकाह वाले दिन उठी पिता की अर्थी, मातम में बदली खुशियां

Nikah Mehar Dispute: उत्तराखंड के खटीमा में निकाह के दौरान मेहर की रकम को लेकर हुए विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। बहस के बीच दुल्हन के पिता की तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई।

4 min read
Google source verification

देहरादून

image

Mohd Danish

Jun 08, 2026

nikah mehar dispute khatima father death wedding chaos

बेटी के निकाह वाले दिन उठी पिता की अर्थी (फोटो-पत्रिका)

Father Death Wedding Day: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा क्षेत्र से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादी समारोह के दौरान मेहर की रकम को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना गंभीर हो गया कि दुल्हन के पिता की जान चली गई। जिस घर में बेटी के निकाह की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां कुछ ही घंटों बाद मातम का माहौल छा गया। इस घटना ने न केवल दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरे इलाके को भी झकझोर कर रख दिया है।

मेहर की रकम को लेकर हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, खटीमा के इस्लामनगर क्षेत्र में निकाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और दोनों परिवार शादी की रस्मों में व्यस्त थे। इसी दौरान मेहर की रकम और उससे जुड़े आर्थिक मामलों को लेकर दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के बीच बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में मामला सामान्य चर्चा तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने लगी। मौजूद लोगों ने माहौल को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता गया और तनाव का रूप ले लिया।

बहस के बीच बिगड़ी दुल्हन के पिता की तबीयत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद के दौरान दुल्हन के पिता पर मानसिक दबाव बढ़ गया। बहस और तनाव के माहौल में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। परिवार के लोग तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। पिता की मौत की खबर मिलते ही शादी वाले घर में चीख-पुकार मच गई और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

मौत की खबर से भड़का गुस्सा

दुल्हन के पिता की मौत के बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों ने गुस्से में आकर बारातियों को जाने से रोक दिया और उन्हें बंधक बना लिया। इस दौरान कई लोगों के साथ मारपीट किए जाने की भी बात सामने आई है। शादी समारोह का स्थल कुछ समय के लिए विवाद और अफरा-तफरी का केंद्र बन गया, जहां दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।

सूचना मिलते ही हरकत में आया पुलिस प्रशासन

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने और माहौल को शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस की मौजूदगी में विवाद को और बढ़ने से रोका गया तथा दोनों परिवारों के लोगों से अलग-अलग बातचीत की गई। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना था।

घटना की पूरी जानकारी

पुलिस ने बताया कि विवाह समारोह के दौरान मेहर की रकम को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसी दौरान लड़की के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि पिता की मौत के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है।

दूल्हे ने खुद को बताया निर्दोष

घटना के बाद दूल्हे आरिफ ने भी सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें पहले से पूरी स्थिति की जानकारी होती तो वह विवाद को बढ़ने से रोकने का प्रयास करते। आरिफ के अनुसार उनके परिवार ने हाल ही में घर का निर्माण कराया था और उनकी बहन की शादी भी हुई थी। उन्होंने बताया कि लड़की पक्ष की ओर से मेहर की रकम साढ़े 22 लाख रुपये बताई गई थी और बाद में इसे उधार के रूप में मानने की बात कही गई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने केवल पहले से तय शर्तों के अनुसार बातचीत करने की बात कही थी।

मारपीट के आरोपों पर दूल्हे का भावुक बयान

आरिफ ने कहा कि जिस व्यक्ति ने रकम को लेकर बातचीत तय की थी, वह मौके पर मौजूद नहीं था। उनका आरोप है कि विवाद के बाद उन्हें जबरन बैठा दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। आरिफ ने यह भी कहा कि उनके भाई को भी निशाना बनाया गया। दूल्हे ने भावुक होते हुए कहा कि यदि किसी को सजा देनी है तो उन्हें और उनके पिता को दी जाए, लेकिन बाकी लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने खुद को पूरे विवाद के लिए जिम्मेदार मानने से इनकार किया और कहा कि वे इस दुखद घटना से बेहद आहत हैं।

तहरीर मिलने पर होगी कानूनी कार्रवाई

पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी तक मामले में किसी पक्ष की ओर से औपचारिक तहरीर नहीं दी गई है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोनों परिवारों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही पूरे मामले की परिस्थितियों और विवाद की वास्तविक वजहों को समझने का प्रयास किया जा रहा है।

एक विवाद ने छीन ली शादी की खुशियां

खटीमा की यह घटना समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस समारोह में दो परिवारों का रिश्ता जुड़ना था, वहां आर्थिक मुद्दों को लेकर शुरू हुआ विवाद एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बन गया। बेटी के निकाह के दिन पिता की मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।

Bareilly News: बिहार के मौलाना हत्याकांड का मुख्य आरोपी पंकज लोधा मुरादाबाद से गिरफ्तार, जांच में हो सकते हैं कई खुलासे

ये भी पढ़ें
maulana tausif raza murder case main accused arrested

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

Uttarakhand

Published on:

08 Jun 2026 09:40 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Udham Singh Nagar News: मेहर की रकम पर विवाद; बेटी के निकाह वाले दिन उठी पिता की अर्थी, मातम में बदली खुशियां

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

देहरादून में नकली पत्नी बनाकर बैंक के लॉकर से निकलवाए 20 लाख के गहने, मुकदमा दर्ज

जेवर हड़पने का मामला, फोटो सोर्स- मेटा एआई
देहरादून

उत्तराखंड में ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर पलटी बस, 8 लोग घायल, 39 लोग थे सवार

Accident
देहरादून

रुद्रप्रयाग: मंदाकिनी नदी में गिरी श्रद्धालुओं की कार, डीडीआरएफ-एसडीआरएफ के जवानों ने जान पर खेलकर बचाई 5 जिंदगियां

Rudraprayag news
देहरादून

हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर चलती बस में भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 40 लोगों की जान, देखें वीडियो

moving bus caught fire
देहरादून

Weather Update: उत्तराखंड में 3 दिन तूफानी बारिश की संभावना, जानिए मौसम का ताजा अपडेट

Weather Update
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.