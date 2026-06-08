Bareilly News: बिहार के मौलाना हत्याकांड का मुख्य आरोपी पंकज लोधा मुरादाबाद से गिरफ्तार, जांच में हो सकते हैं कई खुलासे

बिहार के मौलाना हत्याकांड में बड़ा एक्शन (फोटो- पत्रिका)
Maulana Tausif Raza Murder Case: बिहार के मौलाना तौसीफ रजा की ट्रेन यात्रा के दौरान हुई हत्या के मामले में बरेली जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से चर्चा में बने इस संवेदनशील मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पंकज लोधा को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की जांच को नई दिशा मिली है और पुलिस अब उससे पूछताछ कर घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बरेली लाया गया, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है।
यह मामला 26 अप्रैल का है, जब बिहार निवासी मौलाना तौसीफ रजा बरेली में आयोजित उर्स-ए-ताजुश्शरिया में शामिल होने के बाद ट्रेन से अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और बाद में उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी सामने आने के बाद परिजनों में शोक और आक्रोश फैल गया था। वहीं धार्मिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की थी।
मामले में नया मोड़ उस समय आया जब मृतक की पत्नी तबस्सुम का एक ऑडियो संदेश सामने आया। इस ऑडियो में उन्होंने दावा किया था कि उनके पति के साथ ट्रेन में गलत व्यवहार किया गया था और उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई थी। ऑडियो वायरल होने के बाद मामले ने व्यापक चर्चा बटोरी और पुलिस पर जांच तेज करने का दबाव बढ़ गया। इसके बाद जीआरपी ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल, सर्विलांस और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया।
जांच के दौरान सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी मामले को नई दिशा दी। रिपोर्ट में शरीर पर गंभीर चोटों के कई निशान पाए गए, जिससे यह आशंका और मजबूत हुई कि मौत केवल हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हिंसा का परिणाम हो सकती है। इसी आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की गतिविधियों को खंगालना शुरू किया और आखिरकार मुख्य आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल कर ली। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है।
मामले को लगातार उठाने वाले संगठन जमात रजा-ए-मुस्तफा ने आरोपी की गिरफ्तारी का स्वागत किया है। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियां ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि देशभर में ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि संगठन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करेगा।
मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद मृतक की पत्नी तबस्सुम, उनके भाई और जमात रजा-ए-मुस्तफा के कई पदाधिकारी जीआरपी थाने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर मामले में निष्पक्ष जांच और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान संगठन से जुड़े कई प्रमुख लोग भी मौजूद रहे और उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखने का भरोसा दिलाया।
जीआरपी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि वारदात में अन्य लोग शामिल थे या नहीं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के बयान, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद मामले में और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही मामले में आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
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