Bareilly News: बिहार के मौलाना हत्याकांड का मुख्य आरोपी पंकज लोधा मुरादाबाद से गिरफ्तार, जांच में हो सकते हैं कई खुलासे

जीआरपी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि वारदात में अन्य लोग शामिल थे या नहीं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के बयान, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद मामले में और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही मामले में आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।