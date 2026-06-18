यूपी की ‘ठक-ठक गैंग’ इंदौर में पकड़ाई, कई राज्यों की पुलिस करेगी पूछताछ

इंदौर में त्योहारी सतर्कता के साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आदतन और सूचीबद्ध 16 गुंंडों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर ने एक ही दिन में इन बदमाशों में 11 को जिलाबदर करते हुए 5 को थाना हाजिरी के आदेश जारी किए हैं। शहर में मोहर्रम पर्व और अन्य त्योहारों के मद्देनजर सभी थाना इलाकों में संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगाह रखने और लगातार भ्रमण किए जाने के दिशा-निर्देश पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने दिए हैं। इस बीच शहर में सक्रिय आदतन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कल जारी आदेश के तहत 11 गुंडों को तड़ीपार कर दिया गया, जबकि 5 बदमाशों को सशर्त थाने पर जाकर निर्धारित समय में अपनी हाजिरी देनी होगी। संबंधित थानों की पुलिस टीमों ने जिलाबदर किए गए बदमाशों के घरों पर जाकर आदेश सुनाया और मोहल्ले वालों को भी इसकी जानकारी दी।