चलती एंबुलेंस में गूंजी किलकारी, रामपुर में ईएमटी की सूझबूझ से सुरक्षित हुआ प्रसव, मां-बच्चा दोनों स्वस्थ

Safe Delivery in Ambulance:उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में 108 एंबुलेंस सेवा की तत्परता और मानवीयता का उदाहरण सामने आया है। गांव जगतनाथपुर निवासी पिंकी पत्नी प्रेम सिंह को अचानक तेज प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने बिना देर किए 108 एंबुलेंस को सूचना दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस सेवा तुरंत मौके के लिए रवाना हो गई। एंबुलेंस समय पर मौके पर पहुंची और गर्भवती महिला को प्राथमिक देखभाल देते हुए अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान रास्ते में ही महिला का प्रसव हो गया।