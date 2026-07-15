Jauhar University Rampur: आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 कमरे तोड़ने का आदेश

Jauhar University Demolition: उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर एक बार फिर चौतरफा संकट के बादल घिर गए हैं। कभी सपा शासनकाल में सत्ता की हनक और रसूख के साथ खड़ा किया गया आजम खान का यह ड्रीम प्रोजेक्ट अब कानूनी पचड़ों में इस कदर उलझ चुका है कि इसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) और जिला प्रशासन की हालिया सख्ती के बाद विश्वविद्यालय परिसर में बनीं 40 में से 38 आलीशान इमारतों पर जल्द ही बुलडोजर गरज सकता है।